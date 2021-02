"Er komt op verschillende fronten in je leven weer wat meer beweging en dat is mooi": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit is een goede week om tot jezelf en in balans te komen. Maak tijd voor de dingen waar jij van ontspant. De planeten laten je grotendeels met rust, dus je krijgt hier alle tijd voor. Maak je je ergens zorgen over, deel het dan. Met je lief of een goede vriend(in). Dat lucht op en kan nieuwe inzichten opleveren.

Stier 22-4 t/m 21-5

Met planeten Mars en Uranus in je teken, ben je deze week zeer gedreven. Stilzitten is geen optie, je hebt duidelijke doelen voor ogen en daar ga je voor. Dat betekent dat je mooie resultaten kunt boeken en dat is top. Van de andere kant kun je uitgeput het weekend bereiken, dus blaas wel tussendoor stoom af.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Het is deze week van belang dat je meer je eigen ding doet, Tweelingen. Je hebt de neiging te doen wat anderen van je vragen, zonder dat het iets is wat je zelf wilt. Maak deze week tijd voor toffe dingen. Een (online) afspraak met een vriend(in) of genieten van een warm bad. Doe waar jij happy van wordt.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Gevoelsmatig zit je deze week in een dipje. Je doet je best, maar af en toe zie je het echt even niet meer zitten. Daar hoef je je niet voor te schamen. Probeer jezelf dan af te leiden door te kijken wat er wel is en wel goed gaat. Daardoor verschuift je focus en verbetert je humeur.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je bent deze week meer met je verleden bezig dan met het hier en nu, Leeuw. Daardoor ontgaan je dingen en wordt je humeur er vaak niet beter op. Het heeft veel meer zin om je blik op de toekomst te werpen en van het verleden te leren. Daar valt immers niets meer in te veranderen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

De kans is groot dat je één of meerdere beslissingen moet nemen deze week, Maagd. Daar ben je heel veel mee bezig. Gevoelsmatig weet je waarschijnlijk wel wat de beste keuze is, maar je durft niet door te zetten uit angst anderen te kwetsen. Toch is soms de moeilijkste en pijnlijkste beslissing of keuze, de enige juiste.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Eindelijk staat je een wat mindere hectische week te wachten, Weegschaal. Na een aantal roerige weken, wordt het nu een stuk kalmer. Een prima week dus, om voor jezelf de balans op te maken. Wat is blijven liggen kun je nu oppakken en wat voorbij is kun je opruimen of afsluiten. Houd je daarmee bezig.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Voor de liefde of je relatie wordt dit een mooie week. Wellicht ontmoet je iemand onverwacht in de supermarkt of via een datingsite online en dan is de klik er meteen. Heb je een relatie, dan keert de passie terug en daar kun je intens van genieten. Hoe het ook uitpakt, het wordt een week om naar uit te kijken.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Er zitten je deze week wat dingen dwars en dan is het essentieel dat je hierover praat. Op een rustige en serieuze manier, niet vanuit woede of frustratie. Wanneer je daar rekening mee houdt, kun je op begrip en oplossingen rekenen. Anders roept het alleen irritaties en weerstand op en heb je er allemaal nog meer last van.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Langzaam maar zeker gaat alles weer een beetje volgens plan in je leven, Steenbok. Je had wellicht het gevoel dat het allemaal een beetje vast zat en dat je niet vooruit kwam en daar gaat nu verandering in komen. Er komt op verschillende fronten in je leven weer wat meer beweging en dat is mooi.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Nog steeds staan er veel planeten in je teken, Waterman. De kans is dus klein dat het een rustige week zal worden. Van de andere kant krijg je mooie kansen en mogelijkheden om vooruitgang te boeken, op welk vlak dan ook. Of je nu op zoek bent naar toffer werk of een (online) date, de planeten zijn je gunstig gezind.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Jarig of niet, dit kan wel eens een positief verrassende week voor je worden, Vissen! Vooral wanneer je niets verwacht en overal voor open staat. Houd dus niet te veel vast aan een planning en go with the flow. Volg je gevoel en kijk waar je dat brengt. Dan zou dit wel eens een bijzondere en onvergetelijke week kunnen worden.