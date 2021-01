“Er gebeurt weinig en je hebt geen toffe uitdagingen waar je mee bezig kunt zijn”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De muren komen deze week echt op je af, Ram. Thuiszitten valt je zwaar, zeker wanneer je samen met je partner of gezinsleden in één ruimte moet zijn en werken. Gun jezelf de ruimte, door af en toe naar buiten te gaan of het erover te hebben met anderen. Ventileer je frustraties, anders wordt het nog pittiger.

Stier 22-4 t/m 21-5

Met vurige planeet Mars in je teken, ben je actiever dan anders. Je neemt sneller het initiatief en je reageert eerder. Dat kan voor je omgeving even wennen zijn, toch valt dit over het algemeen goed. Je pakt aan wat moet gebeuren en daar heeft niemand problemen mee. Zorg wel voor een fysieke uitlaatklep. Ga vaker wandelen of fietsen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Dit wordt een prima week voor je, Tweelingen. Je kunt lekker je ding doen en je eigen planning maken en dat vind je heerlijk. Op die manier krijg je juist het meeste gedaan. Let op dat je niet door blijft gaan met werken, zeker wanneer je thuiswerkt. Maak ook tijd vrij voor ontspanning. Blijf wat dat betreft in balans.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Helaas kan het tussen jou en je lief regelmatig botsen deze week, Kreeft. Vooral over huishoudelijke taken of de financiën lijken jullie het niet eens te kunnen worden. Jij hebt een totaal andere visie dan je partner. Probeer elkaar geen verwijten te maken, neem de tijd voor een serieus gesprek en probeer er samen uit te komen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er staat je een vrij relaxte week te wachten, Leeuw. Ideaal om meer tijd aan je hobby’s, vrienden of relatie te besteden. Je ervaart in ieder geval geen werkdruk en de taken die er liggen, kun je prima handelen. Reken deze week op nieuwe inzichten of ideeën. Schrijf ze op wanneer je ze niet wilt vergeten.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je weet je zelf weer goed bezig te houden deze week, Maagd. Niet altijd omdat het moet, eerder omdat je daar zelf zin in hebt. Je bent nu eenmaal graag bezig. Zowel wat job of studie als je huishouden betreft, ben je lekker in de weer en de resultaten die je boekt, geven je een prettig en voldaan gevoel.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Het kan deze week helaas wat tegenzitten, Weegschaal. Misschien ben je niet fit of herstellende van een ziekte. Je bent in ieder geval niet erg positief gestemd en je motivatie is ver te zoeken. Zorg dat je niet teveel alleen bent, daar maak je het nog zwaarder door. Bel iemand of zoek een vriend(in) of collega op voor wat gezelschap.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Tijdens (online) gesprekken die je deze week hebt, kun je veel oppikken. Nieuwe ideeën of verrassende inzichten. Let dus goed op en luister, dan kun je er absoluut je voordeel mee doen. Een gesprek met je lief kan eveneens verrassend zijn, je ontdekt wat hem of haar werkelijk bezig houdt en dat is prima. Dat geeft stof tot nadenken.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Dit kan helaas best een saaie week voor je worden, Boogschutter. Er gebeurt weinig en je hebt geen toffe uitdagingen waar je mee bezig kunt zijn. Maak het zelf iets spannender. Onderneem iets tofs met je lief of kijk een thriller. Of ga wat vaker een frisse neus halen in de buitenlucht, dat zorgt eveneens voor wat afleiding.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Vooral je relatie vraagt deze week je aandacht, Steenbok. Besteed tijd aan je lief, zodat eventuele issues uitgesproken kunnen worden. Loopt het lekker tussen jullie, maak dan tijd vrij voor goede gesprekken en de nodige intimiteit. Daar word je relatie nog beter van. Ben je single, waag dan gerust een gokje op de online datingmarkt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Met drie planeten in je teken, word je lekker bezig gehouden, Waterman! Er wordt niet alleen veel van je gevraagd, zelf kun je ook niet stilzitten. Wat job of studie betreft, liggen er voldoende uitdagingen op je te wachten. Dat maakt de week druk en hectisch, maar je boekt wel positieve resultaten. Je doet het dus allemaal niet voor niets.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De week verloopt soepel voor je, Vissen. Er valt genoeg te doen, toch kost je dat weinig moeite. Je weet prima met de flow mee te gaan en dat maakt het zeer goed te doen. Verder is het voor jou geen probleem om veel thuis te zijn, je zorgt gewoon dat het gezellig en sfeervol is.