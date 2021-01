Er even tussenuit? Dit zijn volgens ons de mooiste Airbnb’s in België

Nu reizen minder evident is, leren we de geneugten van ons eigen land beter kennen. En er valt best wel wat te beleven op Belgisch grondgebied. Wil je overnachten op een boot of liever in een toren, tipi, tiny house, kasteel, bubbel of boomhut? Het kan allemaal. Wij zochten voor jullie de uniekste Airbnb’s in pittoreske omgevingen, voor een spectaculaire staycation.

Geraffineerde boomhut in La Roche-en-Ardenne

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Droomde jij als kind ook van een boomhut die volledig uitgerust was? Deze Air BnB komt daar wel erg dicht bij in de buurt. Een hypermoderne keuken en badkamer, slaapgelegenheid voor vier personen, een groot terras tussen de bomen en zelfs een sauna, deze knusse boomhut heeft het allemaal. Het concept van HUTSTUF werd bedacht en gebouwd door twee architecten en dat zie je. Het prachtige design sluit perfect aan bij de omringende natuur. Een verblijf in deze luxueuze boomhut is meer dan een overnachting, het is een ervaring.

Prijs: 230 euro per nacht exclusief servicekosten. Boek de Airbnb hier. Deze verhuurder heeft meerdere hutten te huur.

Knusse tiny House in Sint-Martens-Latem

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit gezellige huisje mag dan klein zijn, het heeft alles dat je nodig hebt en meer. Binnen heb je een kacheltje, douche, eettafel en keuken. Loungen kan op het terras of in de tuin, waar je de mogelijkheid hebt om een kampvuur te maken of te barbecueën. En hebben we de hangmat al vermeld? Door al het groen dat je omringt, kom je hier helemaal tot rust. Toch ben je op een wandelafstand van het centrum van Sint-Martens-Latem en ook Deurle en Gent zijn niet ver weg. Huisdieren toegelaten!

Prijs: 99 euro per nacht. Boek de Airbnb hier.

Luxueuze woonboot in Luik

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deze moderne woonboot in het hart van de stad is de perfecte uitvalsbasis voor een weekendje Luik. De eigenaar noemt het terecht een ‘drijvend paradijs’. Hoewel de woonboot dateert uit 1923, waan je je in een hypermoderne luxewoning dankzij de stijlvolle inrichting. Drink een aperitief aan de ruime, ingebouwde bar of op het dek van de boot met zicht op de stad. Deze Airbnb heeft twee slaapkamers en twee badkamers. Je kan er met vier personen overnachten.

Prijs: 130 euro per nacht exclusief schoonmaak- en servicekosten. Boek de Airbnb hier.

Indrukwekkend kasteel in Spa

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deze prestigieuze parel werd in 1912 gebouwd in Anglo-Normandische stijl. Behalve de keuken en badkamers die vernieuwd zijn, is het interieur redelijk goed bewaard gebleven, waardoor het doet denken aan een sprookjeskasteel. Het landhuis heeft een groot privézwembad met magnifiek uitzicht op de heuvelachtige omgeving van Spa, fitnesstoestellen, een jacuzzi, een sauna, een bibliotheek, pool- en pokertafel. In totaal zijn er vijf grote slaapkamers, je kan er comfortabel slapen met tien personen.

Zie jij het wel zitten om je te verwarmen aan een van de acht open haarden die dit bijzondere kasteel te bieden heeft? Wij ook, maar hij zit zo goed als vol voor de komende maanden en jaren. Hou de pagina dus in de gaten in het geval van annulaties.

Bekijk de Airbnb hier.

Romantisch paviljoen in Overijse

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deze originele Airbnb is de ideale bestemming voor een romantisch uitje met twee. Geniet van het prachtige uitzicht op het meer van Genval en het Château du Lac vanuit de jacuzzi en de slaapkamer. Pluspunt: ook vanuit de douche kijk je uit op het meer. Dit paviljoen was ooit het buitenverblijfje van een beroemde celliste en ook wij zouden in deze omgeving spontaan op creatieve ideeën komen.

Prijs: 112 euro per nacht exclusief schoonmaak- en servicekosten. Boek de Airbnb hier.

Bubbel onder de sterren in Feluy

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deze nature bubble ligt tussen de bomen op de top van een heuvel. Een pittoresk kader voor een unieke ervaring: dankzij de doorzichtige tent slaap je onder de sterrenhemel, wordt je gewekt door het zonlicht en voel je je helemaal een met de natuur. De bubbel is zo gemaakt dat hij ook in de winter warm genoeg is om de nacht in door te brengen. Klinkt een tent niet luxueus genoeg? Slechts enkele meters verderop kan je genieten van je eigen wellnessruimte: een Scandinavisch bad (verwarmd door een houtvuur) en sauna. Perfect voor koppels.

Prijs: 200 euro per nacht exclusief servicekosten. Boek de Airbnb hier. Online vind je trouwens nog heel wat soortgelijke accommodaties.

Kunstzinnige loft in Fauvillers

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deze Airbnb ligt aan de rand van het woud van Anlier in de Ardennen, schrik dus niet als je een hertje, gans, eend of geit spot. Het is de ideale omgeving voor lange wandelingen, maar ook binnen zal je je niet vervelen. De loft bestaat uit drie verdiepingen in industriële stijl, met een infraroodsauna, bubbelbad, kingsize bed, een grote tv met surround geluid, ... Kortom, alles wat je nodig hebt voor een geslaagd weekend met twee.

Prijs: 125 euro per nacht exclusief schoonmaak- en servicekosten. Boek de Airbnb hier.

Moderne toren in Herve

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deze oude elektrische toren uit 1930 in Herve bij Luik werd omgebouwd tot een ‘tiny house’ waar je comfortabel kan overnachten. De Airbnb is zo ingericht dat de ruimte maximaal benut wordt. De buitenkant bleef hetzelfde, terwijl de binnenkant modern is en van alle gemakken voorzien: een keuken, badkamer en slaapkamer (van waaruit je een panoramisch zicht hebt over het omringende landschap). Origineler kan niet!

Prijs: 200 euro per nacht, exclusief servicekosten. De Airbnb boek je hier.

Sprookjesachtige Tipi in Maldegem

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deze Airbnb ligt tussen Brugge en Gent in, en op 20 kilometer van de zee, wat het de perfecte uitvalshoek maakt voor een uitje in eigen land. De omgeving van de ‘Shaka Garden’ is op zijn zachtst gezegd schilderachtig: vanuit je bed heb je uitzicht over de aangrenzende velden, bloemen en natuur. Vind je het idee van slapen in een tipi maar niks? Vergis je niet, deze ‘glamping' is van alles voorzien: een kingsize bed, regendouche, atmosferisch licht, een kleerkastje, privé terras en zelfs een jacuzzi.

Prijs: 45 euro per nacht, exclusief schoonmaak- en servicekosten. Boek de Airbnb hier.

Gerenoveerd ovenhuisje in de Ardennen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ooit was hier een broodoven, anno 2021 is dit een uiterst unieke overnachtingsplaats gelegen in het centrum van het Ardense Awenne. Door de smaakvolle inrichting waan je je in een luxueuze loft, met grote ramen die zorgen voor een mooie lichtinval en zicht op de omringende natuur. Kortom, de perfecte omkadering om tot rust te komen. Dit huisje heeft drie slaapkamers met elk een eigen badkamer.

Prijs: 240 euro per nacht exclusief schoonmaak- en servicekosten. Boek de Airbnb hier.