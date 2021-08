Eerste meme-museum ter wereld opent zijn deuren in Hongkong

Met glamoureus toiletpa­pier ga je deze zomer zorgeloos de camping of festival­wei­de op

6 juli Het festival- en kampeerseizoen is aangebroken! Niks beter dan slapen in de open lucht en gezellig de wei of camping afstruinen. Het enige probleempje: de openbare toiletten ter plaatse. Want die ruiken niet altijd even fris en zijn ook lang niet altijd voorzien van wc-papier. Lastig, en met een witte rol over de site flaneren is niet bepaald ... elegant. Geen zorgen: er bestaat nu chic, ‘limited edition’ toiletpapier waar je je niet voor hoeft te schamen.