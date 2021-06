Eentje voor op je bucket list: waan jezelf Marie Antoinette in dit prachtige luxehotel in Versailles

Voor de eerste keer in de geschiedenis kan je op de site van Versailles als toerist terecht voor een overnachting. En hoé. Het gerestaureerde hotel dat vorige week zijn deuren opende, ademt de achttiende eeuwse sfeer, terwijl het toch voorzien is van alle luxe die we in onze huidige tijd gewend zijn. “Nu geopend voor een koninklijk verblijf”, staat er op hun Instagrampagina te lezen. En terecht. Wij laten je binnenkijken in het unieke kader waar iedereen zich de (zonne)koning te rijk zou voelen.

De parel bevindt zich op slechts drie kwartier van het centrum van de Franse hoofdstad en opende vorige week, na een jaartje uitstel door corona. Voluit heet het ‘Le Grand Contrôle’ en het maakt deel uit van de luxehotelgroep Airelles. Het weelderige hotel is ingedeeld over drie historische gebouwen uit 1681 die zich bevinden op de site van Versailles. En het interieur is precies wat je zou verwachten van het verblijf van royalty uit die tijd.

Het prijskaartje is wel even slikken. Voor de goedkoopste (en kleinste) van de veertien kamers betaal je 1.700 euro, de prijzen van de suites lopen op tot zo’n 10.000 euro. Maar je krijgt dan wel waar voor je geld. Zo hebben hotelgasten na de bezoekuren recht op een privébezoek aan het kasteel van Versailles en de tuinen van het domein, alsook tot het smaakvolle binnenzwembad (waar opnieuw alles in de oorspronkelijke stijl behouden is gebleven, behalve het zwembad zelf).

In spa Valmont kan je jezelf dan weer laten verwennen met gepersonaliseerde, cellulaire facials (waar Marie-Antoinette jaloers op zou zijn). Ook je smaakpapillen komen in het hotel aan hun trekken, want je kan er gerechten eten van de hand van sterrenchef Alain Ducasse (die in totaal drie verschillende hotelrestaurants met drie sterren heeft). Wil je je écht een achttiende eeuwse prinses wanen? Dat kan, want je kan kleding uit die tijd passen en jezelf laten fotograferen in je hotelkamer zodat je voor altijd een souvenir hebt aan de onvergetelijke ervaring.

Geen zin om zo'n grote som neer te tellen? Aan de hand van deze foto’s krijg je ook al een idee van hoe een verblijf in Le Grand Contrôle eruit zou zien.

Meer info op de website.

