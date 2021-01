Een vrouwvriendelijke erotische app of de roman van het jaar: 7 tips voor een lui weekend in bed

Het is nog altijd lockdown, het weer is niet top. Wat doe je dan in godsnaam met je weekend? NINA zocht en vond zeven manieren om vandaag en morgen op aangename wijze de tijd te verdrijven. Of je nu kiest voor seksueel genot of culturele prikkels.

1. BELGISCHE APP VOOR JE SEKSUEEL GENOT

Het is dringend tijd dat we alle taboes over vrouwelijk seksueel plezier en masturberen achterwege laten. Dat vinden niet alleen wij. Gertrud Tavernier ontwikkelde Maeve, een app die vrouwen wil helpen hun behoeftes te bevredigen. Geen platte porno, maar een platform waar je jezelf plezier kan verschaffen door te luisteren naar erotische verhalen, begeleide sessies of opwindende geluiden. Als onderzoeker in de farmaceutische wetenschappen heeft Gertrud alles wetenschappelijk aangepakt en werkt ze zelfs samen met Universiteit Gent. Elke week komt er nieuwe content bij – voorlopig wel enkel in het Engels (Nederlands komt er snel aan). Have fun!

Gratis proefperiode van 5 dagen, daarna 8,49 euro/maand. withmaeve.com.

2. BELGISCHE FOTOGRAFIE AAN JE MUUR

Sinds de eerste lockdown bundelen acht Belgische fotografen hun krachten. Je kan een werk kopen voor de vaste prijs van 125 euro en dat wordt op A3 geprint, gehandtekend en aan huis geleverd.

Meer info op photocoop.eu.

3. TWEE GEWONDE ZIELEN

Een vrouw in een rolstoel vindt troost in een gewonde ekster die haar gezelschap houdt en terug zin in het leven doet geven. ‘Penguin Bloom’ is een warm en waargebeurd verhaal. Leuk weetje: de vogel is echt en deed zelfs zijn gevoeg op Naomi Watts. Wat een actrice lijden kan.

Nu op Netflix.

4. HALLO ARLO!

Billie Eilish is fan. Florence Welch van Florence and the Machine ook. Nu jij nog! Arlo Parks is een Londense zangeres-songwriter en bracht net haar debuutalbum ‘Collapsed in Sunbeams’ uit.

5. LICHTJES AAN

Een uitverkocht Sportpaleis. Dat lijkt een eeuwigheid geleden. En toch is dat de ambitie van ‘Lights for Live’ op Valentijn, al is het dan met kaarslichtjes op elk zitje. Voor twee euro kan je er ook eentje kopen, als teken van solidariteit met de getroffen live-muzieksector.

Meer info op sportpaleis.be.

6. BOT VANGEN

Weekendgeluk is ook ravotten met je favoriete huisdier. Zara Home heeft nu speeltjes met een hoog retrogehalte.

17,99 euro, zarahome.com.

7. ROMAN MET SCHERPE TANDEN

‘Wij zijn de wolven’ werd in Engeland uitgeroepen tot boek van het jaar. Tegen de achtergrond van een Schotse rotsformatie spelen zich drie markante vrouwenlevens in verschillende tijdperken af. Een top- roman over toxische mannelijkheid.

21,99 euro, uitgeverij De Bezige Bij.