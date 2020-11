Een nieuwe serie knallen of wandelen in Waasland: met deze 7 tips maak je er een heerlijk weekend van

Zo maak je je fiets winter­proof: “Hou zeker je bandenpro­fiel in de gaten”

18 oktober De Ronde van Vlaanderen mag er dit jaar dan misschien anders uitzien, aan populariteit moet de koers absoluut niet inboeten. Integendeel, zelden kozen we zo vaak voor de fiets als middel om fit en gezond te blijven. Maar nu de dagen korter, donkerder en kouder worden, is het belangrijk om onze trouwe tweewieler extra in de watten te leggen. Wat kun je zelf doen? Waarvoor stap je het best naar een professional? En wat als je je stalen ros maanden op stal laat staan? Voormalig Belgisch en vicewereldkampioen veldrijden Klaas Vantornout (38) deelt zijn beste tips om je fiets helemaal winterklaar te maken.