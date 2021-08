“Een natuurlijke voetmassage is heilzaam voor lichaam en geest.” 10 blotevoetenpaden in Vlaanderen om uit te proberen

Voor onze voorouders was het dagelijkse kost, wij doen het nog amper: blootvoets op verschillende ondergronden lopen. Het is nochtans supergezond. Het stimuleert niet alleen je bloedsomloop, maar helpt ook om je hoofd helemaal leeg te maken, zegt voetreflexoloog Els van Daele. Gelukkig liggen er in gans Vlaanderen prikkelende weggetjes verspreid: wij tippen tien blotevoetenpaden.

“Blotevoetenpaden zijn een mooie kans om weer opnieuw de aarde onder onze voeten te voelen", vertelt voetreflexoloog Els van Daele, die een eigen praktijk in Holsbeek heeft. “Onze voeten zijn erg complex, onder andere door de 26 botjes, het nog groter aantal gewrichten en de drie voetbogen. Die voetbogen helpen om de schokken van het wandelen op te vangen, de spieren zorgen ervoor dat we de voeten kunnen bewegen en ons terug afduwen. Door de stugheid van schoenen lukt het niet altijd om de natuurlijke bewegingen van de voet even goed uit te voeren.”

“Bovendien zorgt schoeisel ervoor dat onze voeten, die nochtans veel zenuwuiteinden hebben, weinig prikkels krijgen”, vervolgt Els. “Ons hoofd wordt daarentegen de hele dag door bestookt met info, nieuws, opdrachten. Dat zorgt voor een onevenwicht."

Meer balans

Zo komt Els van Daele bij haar vakgebied: voetreflexologie. “Zowel op onze voetzool als op de voetrug hebben we reflexzones: een weerspiegeling van een lichaamsdeel in de voet. Door op een specifieke plek op je voet te drukken, kan je invloed uitoefenen op een andere plek in het lichaam”, zegt ze. Onze voeten tellen duizenden zenuwuiteinden, ideale prikkels om onze hart en bloedsomloop te stimuleren. “Reflexologen maken van deze reflexzones gebruik om balans te brengen in het lichaam.”

Maar ook blotevoetenpaden zijn erg heilzaam: dankzij blotevoetenpaden worden de zenuwuiteinden in de voeten opnieuw aangesproken. “We zijn meer dan alleen ons hoofd en onze gedachten. Verschillende ondergronden, temperaturen en structuren als modder, klei, bladeren, fijn zand en ronde blokken hout zorgen ervoor dat je ook andere plekjes in je lichaam stimuleert. En dat is in deze tijden een welkome afwisseling. Een natuurlijke voetmassage is heilzaam voor lichaam en geest.”

Zin om er zelf op uit te trekken? Je kan in elke Vlaamse provincie je schoenen uittrekken.

LIMBURG

Lieteberg in Zutendaal

In het Limburgse Zutendaal vind je het allereerste blotevoetenpad van Vlaanderen. Koud en warm, vochtig en droog, aangenaam en prikkelend wisselen elkaar af tijdens een route van bijna drie kilometer lang. Je komt onderweg waterpartijen, zandheuvels en steile hellingen tegen. En dankzij de houten uitkijktoren (mét prachtig zicht op het Nationaal Park Hoge Kempen), een doolhof en hangbrug is er voor iedereen wat wils. Weet wel dat je op voorhand moet reserveren. Het blotevoetenpad kost voor kinderen 4.5 euro, voor volwassenen 6 euro.

OOST-VLAANDEREN

2. De Gentbrugse Meersen

Een puur natuur blotevoetenpad vind je in de Gentbrugse Meersen, een van de vier groenpolen in de stad. Het pad van een kilometer lang is niet kunstmatig aangelegd. Je volgt kortom het ritme van het weer en de seizoenen. Je wandelt op steentjes, over gras en een zandheuvel, door modder en water. Na de (gratis) tocht kan je je voeten spoelen in de sloot en drogen aan het gras of de wind. Goed voor wie niet van al te veel regeltjes houdt: je mag van de paden afwijken en tussen de koeien wandelen.

3. Bourgoyen-Ossemeersen in Gent

En er is nog een blotevoetenpad dat niet zo ver van het Gentse stadscentrum afligt, opnieuw gratis te bewandelen: het blotevoetenpad in het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen. Je kan blootsvoets wandelen op een avontuurlijk pad met verschillende grondstructuren. Alle materialen die je er voelt, kan je ook terugvinden in het natuurreservaat.

4. Bigfoot in Oudenaarde

De naam Bigfoot, het spreekt tot de verbeelding. Het blotevoetenpad ligt in het avonturenpark The Outsider, aan de Donkvijver in Oudenaarde. Een half uur lang wandel je over kiezels, zand, boomschors, water en modder. Mag het iets meer zijn: pik dan ook het moerasparcours mee. Mooi: het blotevoetenpad is toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden. En als je dan toch in het avonturenpark bent, kan je evengoed de death-ride en hoge klimtoren meepikken. Prijzen starten vanaf 6 euro, je moet op voorhand reserveren.

5. De Kaaihoeve in Zwalm

Het allerkleinste blotevoetenpad van Vlaanderen vind je in Zwalm. Maar vergis je niet: aan sensatie geen gebrek. Het pad is trouwens cirkelvormig, je kan dus opnieuw en opnieuw je voeten prikkelen. Het blotevoetenpad is gratis. Leuk voor wie kinderen heeft: op het domein van de Kaaihoeve vind je ook een natuurspeelzone, met onder andere een reuzengrote mikado. Dankzij de picknickplaats komen ook ouders er tot rust.

ANTWERPEN

6. Het Barrevoetspad in Boom

De Schorre in Boom is meer dan alleen de locatie voor het wereldberoemde Tomorrowland. Je kan je op het domein anderhalve kilometer lang blootsvoets aan een zoektocht wagen, en dat volledig gratis. Handig: op het einde van het Barrevoetspad kan je je voeten wassen met water dat je zelf kan oppompen. Als je daar toch bent, passeer dan ook langs het trollenbos. Zeven houten reuzentrollen van de Deense kunstenaar Thomas Dambo hebben zich verstopt tussen de bomen.

7. De Oude Heide in Kapellen

Kort maar krachtig: het blotevoetenpad in Kapellen. Met je voeten voel je op een parcours van honderd meter lang allerlei ondergronden en natuurlijke materialen zoals houtsnippers, kiezeltjes en dennenappels. Je kan er ook verspringen en jouw sprongen afmeten aan de sprong van kleine en grote dieren uit binnen- en buitenland.

VLAAMS-BRABANT

8. Het Verwonder-Je-Voetenpad in Meise

Bij Meise denk je meteen aan de Plantentuin, maar je kan in die oase ook je schoenen uittrekken. Het eerste blotevoetenpad in Vlaams-Brabant staat garant voor een kilometer wandelpret. Extra bijzonder: het Verwonder-Je-Voetenpad loopt zelfs gedeeltelijk door de vijvers van de Plantentuin. Er is een afspoelpunt waar je je voeten kan wassen. Het blotevoetenpad is vrij toegankelijk voor elke Plantentuinbezoeker van 15 maart tot 15 november, daarna is er een winterstop.

WEST-VLAANDEREN

9. Het Blotevoetenpad op de Zwinvlakte

Wie een bezoekje brengt aan Het Zwin - een van ‘s lands unieke natuurgebieden - , kan de Zwinvlakte blootsvoets bewandelen. Het is eens iets anders: je door slikken en schorren waden en ondertussen prachtige vogels spotten. Op de vlakte werd een blotevoetenpad aangelegd van twee kilometer lang. Niet onbelangrijk: bij stormweer of springtij hangt de rode vlag uit. Dan is het gevaarlijk in de Zwinvlakte en mag je er niet in. Vergeet ook niet om je bezoek te reserveren.

10. Wandelen door een fruitboomgaard in Oekene

In het West-Vlaamse dorpje Oekene, een deelgemeente van Roeselare, kan je je aan een blootsvoets avontuur wagen. Aan het einde van de Burgemeesterstraat kom je uit op een voetbalveld. Aan de zijkant van het voetbalveld werd het 150 meter lange pad geïntegreerd. Je wandelt er tussen fruitbomen over zand, boomschors, gras en een houten bruggetje. Toegang tot het eerder korte blotevoetenpad is helemaal gratis.

