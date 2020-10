Een magische wandeling door het park of heerlijk decoshoppen: 7 tips voor een geslaagd weekend

Weekend? Ons favoriete moment van de hele week. Zeker als het de kans geeft om alle stress van de werkweek opzij te schuiven en naar hartenlust op te laden. Dit weekend doe je dat met een grappige coronapiñata, een uitstap naar het Modemuseum in Hasselt of door wat cultuur op te snuiven. Aan jou de keuze!

1. Yogalessen van over heel de wereld

Stress. Rugpijn van het lange zitten op je keukenstoel. Het is toch niet alles met dat thuiswerk. Yoga is de perfecte remedie en daar hoef je zelfs niet meer voor naar de studio, met je matje onder de arm. De Vlaamse start-up Yogalive biedt live yogalessen aan van over de hele wereld.

En dat deed niemand in Europa hen voor. Yogalive brengt studenten samen met ervaren instructeurs uit onder meer België, Groot-Brittannië en Amerika. Het werkt zowel via een app op je smartphone als op je computer. De eerste twee weken is alles gratis, vanaf dan betaal je 29 euro per maand. Betaalbaar én volledig coronaproof. Laat die neerwaartse hond maar komen!

yogalive.me

2. Seriekoppel: Nicole Kidman & Hugh Grant

In The Undoing heeft een rijke New Yorkse therapeute zo haar vermoedens dat haar echtgenoot niet zo aardig is als ze dacht. Hoe goed ken je je partner écht? Een vraag die zich ook in deze coronatijden steeds vaker opdringt.

nu op Streamz en Streamz+

3. Gehypete geurkaars

Vaak kosten ze een arm en een been, maar dit najaar sprokkel je een designgeurkaars voor een miniprijsje. Met dank aan IKEA, dat samenwerkte met Ben Gorham, oprichter van het exclusieve Zweedse parfumhuis Byredo.

€ 9,99 (enkel in IKEA-winkels)

ikea.be

4. Op decojacht

Nu we verplicht meer thuis zitten, groeit opnieuw de aandacht voor ons interieur. Een topadresje is de gloednieuwe Antwerpse winkel van Piet Moodshop – in Gent zijn er al twee. Je vindt er heel veel Serax, zowel meubelen als servies, maar ook coole spulletjes van vooral lokale design- en foodmerken.

Graanmarkt 2, Antwerpen

pietmoodshop.be

5. Een beetje liefde van Sam Smith

Met hun derde album Love Goes exploreert de non-binaire Engelse superster Sam Smith opnieuw de liefde die soms in scherven uiteenspat, en hoe je daaruit leert en groeit. En dat met de satijnen falsettostem waarmee hen wereldberoemd is geworden.

6. Sappige literatuur

Beschouw Swingers maar gerust als de Vlaamse Fifty Shades of Grey, maar dan veel beter geschreven. Een actrice laat zich door een steenrijke producent meeslepen naar seksclubs.

€ 22,99, Lebowski

7. Uitje in het woud

Volledig scherm © Wilmer Desloovere

Geen herfstvakantie zonder boswandeling met het hele gezin. Onze tip: het Rivierenhof in Deurne is opnieuw het decor van De Grote Schijn, een groot licht- en klankspel tussen de bomen.

Nog tot 15 november. Info: degroteschijn.be

Foto's : WILMER DESLOOVERE, SUSANNE KRONHOLM En NIKO TAVERNISE