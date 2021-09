“Een kunstwerk weerspiegelt wie je bent.” Start to art: experte geeft tips om kunst te kopen

Fotografe Julie (32) brengt niet-alledaagse reeks over pril moeder­schap, inclusief alle vet, striemen en pijn: “Extreme intimiteit mag toch gezien worden?”

3 september Fotografe Julie Scheurweghs (32) werkte twee jaar lang aan een opvallende fotoreeks rond moederschap en de bevalling. Het idee voor ‘Birth of a Mother’ rijpte toen haar dochtertje Luna (2) nog in de buik zat. De foto’s zijn tijdens de Fotobiënnale Oostende van 4 september tot 24 oktober te zien in Mu.ZEE. “Ik toon bevallingen en zwangerschappen, mét het rauwe kantje. In feite is het één groot eerbetoon aan de vrouw en aan mijn overleden moeder. Ik heb haar nooit harder gemist dan toen ik zwanger was.”