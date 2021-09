Een heerlijk fris wijntje om de zomer uit te zwaaien? NINA-redactrices testen rosé uit blik

Witte en rode wijn drinken we het hele jaar door. Maar rosé associëren we unaniem met goed weer. Enthousiastelingen kraken op terrasjes een fles, sommigen houden het bij één glaasje. Maar ook rosé uit blik is een optie: de easy to go-variant is een heuse hype. Om de zomer af te sluiten, testten de NINA-redactrices drie merken rosé uit blik. Ja, er zijn ergere werkdagen.

Liefhebbers van gegist druivensap hoeven dankzij de trend in wijnland niet langer te zeulen met glas en flesopeners. Sinds de coronacrisis drinken mensen hun wijntje massaal uit blik. Maar smaakt dat precies hetzelfde? Onze redactrices zeggen alvast geen nee tegen een blikje vino: canned wine blijft opmerkelijk langer koel, onze smaakpapillen worden zeker en vast verwend. Tijdens een uitgebreid diner lijkt zo’n blikje niet meteen de aangewezen keuze, maar voor picknicks, barbecues en festivals is het ideaal. En om de laatste zomerse zonnestralen te vieren, natuurlijk. Onze NINA-redactrices testen drie merken rosé uit blik uit.

THE FRENCH KISS CLUB

Volledig scherm © The French Kiss Club

Vergis je niet: The French Kiss Club is wel degelijk een Belgisch merk, maar de wijn wordt gemaakt van kwaliteitsvolle druiven Franse druiven. De blikjes bestaan uit gerecycleerd aluminium, waardoor de wijn naar verluidt langer koel blijft dan in een glazen fles. Je hebt de keuze tussen de klassiekers (wit of rosé, 12,5%) of de feestelijke variant: rosé met bubbels (7,5%).

The French Kiss Club won deze zomer trouwens nog twee gouden medailles op de International Canned Wine Competition 2021. Wijnen uit zestien landen en de hele Verenigde Staten namen deel aan de competitie. Niet alleen de roséwijn, maar ook hun witte wijn won de eerste prijs: de tie-dye verpakkingen hadden de harten van de juryleden gestolen.

Onze mening: Niet alleen de juryleden van de eerdergenoemde wedstrijd waren laaiend enthousiast, ook wij zijn gewonnen voor de rosé uit blik van The French Kiss Club. Als we een slokje nemen valt ons één ding meteen op: de wijn proeft erg gebalanceerd. Niet té droog, niet té fruitig. Geen té specifieke smaak, en dat maakt de wijn een echte allemansvriend. Het blikje zelf is al even smaakvol. Dat het Belgische bedrijf aan boord is gestapt van de hypetrein en de blikjes een tie-dye look heeft aangemeten, vinden we een slimme zet. Hun slogan verdient een pluspunt: kiss me wine you can. Met een geslaagde woordspeling weet je ons altijd te plezieren.

Je kan de wijn bestellen via de website. Een pakket van vier blikjes kost 16 euro.

PLUS ONE ROSE

Volledig scherm © Plus One

Vorig jaar sloeg Matthieu Terryn, de frontzanger van Bazart, de handen in elkaar met zijn management Debonair, wijnimporteur Young Charlie en wijnhuis Artadi. Ze ontwikkelden Plus One Rosé - zodat je op picknicks, barbecues en feestjes altijd vergezeld bent van een plus one. A can you can take anywhere, zoals het merk zelf zo ludiek zegt. Er zijn twee varianten: de klassieke rosé, maar ook een versie met bubbels.

Mooi extraatje: voor elk verkocht 4-pack Plus One Rosé wordt er 1 euro geschonken aan het Live2020 Fonds. Dat fonds werd opgericht toen het coronavirus de livemuzieksector lamlegde en zamelt geld in voor live-muzikanten, boekingsagenten en andere sectorgenoten die door de pandemie in moeilijkheden zijn gekomen.

Onze mening: Als we de Plus One Rosé proeven, klinkt het in koor: zo fruitig! Als een zoet snoepje. Na enkele slokken treedt gewenning op (of wie weet zit de alcoholinname er voor iets tussen) en verdwijnt het plakkerige zoete naar de achtergrond. Ook de kleur van de wijn trekt onze aandacht: zalmroze. Letterlijk la vie en rose. Het blikje zelf is prachtig. Wij snappen dat je met de sobere maar stijlvolle can in je hand gezien zou willen worden.

De Plus One Rosé Wine kost 16 euro per doos van vier blikjes, elk goed voor twee glazen wijn.

Meer info vind je hier.

PINK FLAMINGO

Volledig scherm © delhaize

Supermarktketen Delhaize, die bekend staat om zijn uitgebreide wijnassortiment, verkoopt de populairste rosé bij zijn klanten ook in blikvorm: de Zuid-Franse ‘Pink Flamingo’. De biowijn is afkomstig van het Domaine Royal de Jarras, dat in handen is van de bekende champagnegroep Vranken Pommery. Het domein bevindt zich in de Franse streek Camargue - de enige plek in Frankrijk waar je flamingo’s kan spotten. Naar een verklaring voor de naam hoef je dus niet verder te zoeken.

Onze mening: Terwijl de blikjes van The French Kiss Club en Plus One echte pareltjes zijn, is dat van Pink Flamingo net iets minder Instagram friendly. Maar de smaak is wel meteen een schot in de roos. We begrijpen helemaal waarom Pink Flamingo zo populair is onder het Delhaize-cliënteel: niet te moeilijk, heel elegant, een mooie balans tussen zacht en fris. Kortom: de perfecte picknickwijn om van een laatste zomeravond te genieten.

Een blikje Pink Flamingo van 25 cl kost 2,99 euro.

Meer info vind je hier.

Lees ook: