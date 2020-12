Een echte koukleum? Wielrenner Greg Van Avermaet en zus Claudia leggen uit welke kleding je het best draagt tijdens het sporten in de winter

“Fastfood brengt je afweerme­cha­nis­me in de war”: tips van arts Servaas Bingé om je lichaam te wapenen tegen ziekte

4 december De winter komt eraan. Dat betekent dat je immuunsysteem wat extra hulp kan gebruiken. Want hoe sterker, hoe beter je beschermd bent tegen verkoudheden, corona en griep. Welke supplementen zijn een must, en welke kan je beter mijden? Waarom eet je het best gefermenteerde groenten en yoghurt? En hoeveel uur per week moet je sporten? We vroegen het aan arts Servaas Bingé. “We hebben anderhalve tot drie kilo bacteriën in onze darmen. Die moeten we voldoende mest geven.”