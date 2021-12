Een augurk in de kerstboom of karpers in bad: deze 6 (bizarre) kersttradities zijn het ideale gespreksvoer aan de feesttafel

Op het einde van dit - op zijn zachtst gezegd - bijzonder jaar staan er steevast heel wat familiefeesten op de agenda. Het coronavirus leidt naast een wereldwijde pandemie ook geregeld tot verhitte discussies, dus dat onderwerp is een no-go aan de feesttafel. Inspiratie nodig voor wat luchtiger gespreksvoer? Van een karper in bad tot een augurk als kerstbal: met deze zes kersttradities uit heel Europa breek je meteen het ijs.

Een augurk als kerstbal in Duitsland

Volledig scherm © ThinkStock

In Duitsland wordt als allerlaatste versiering een kerstbal in de vorm van een groene augurk in de kerstboom verstopt. De kinderen mogen op kerstavond de augurk zoeken, en diegene die hem als eerste gevonden heeft, krijgt een extra cadeautje. Ideetje voor bij ons misschien? Ervan uitgaand dat er nog geen augurk in je boom prijkt: dan moet je natuurlijk wel nóg een extra last-minute cadeautje gaan zoeken.

Rond bomen dansen in Zweden

Velen weten dat de Zweden de langste dag van het jaar, Midsommar, al dansend rond een bloemenpaal vieren. Maar wist je dat ze ook met Kerstmis een gelijkaardige traditie hebben? Op kerstavond wordt in menig Zweeds huishouden rond de kerstboom gedanst in een kring, waarbij oud en jong elkaars handen vasthouden en liedjes zingen. Trek die indommelende nonkel dus maar uit zijn zetel en doe een dansje rond jouw eigen kerstboom. Wie weet wordt dat daar toch nog een feestje!

Een karper in bad in Tsjechië

In Tsjechië zie je in de aanloop naar kerstavond in menig badkuip een karper rondzwemmen. Volgens de katholieke traditie van dat land mag er geen vlees gegeten worden op kerstavond, waardoor vis - en in het bijzonder karper - al snel het favoriete kerstavondmenu werd van de Tsjechen. Verse vis was vroeger in het communistische land niet altijd voorradig. Mensen deden hun inkopen dus een paar dagen op voorhand om zeker te zijn dat ze vis hadden voor hun feestmaal op kerstavond. Maar hoe blijft dat ding dan vers tot kerstavond én wordt het nog eens ontdaan van modder en zand? Juist ja, in bad. En waarom blijven mensen dat nog steeds doen? Gewoon. Omdat het kan.

Van kerststal tot kerstdorp in Spanje

Volledig scherm © rv

In België kennen we de traditionele kerststal met kinneke Jezus, Maria en Jozef, de drie koningen en een paar herders met schapen. In Spanje is dat allang niet meer voldoende. Een bescheiden kerststal wordt daar zowaar een uitgebreid miniatuur-kerstdorp. Op de kerstmarkten bulkt het er dan ook van accessoires die je voor jouw eigen kerstdorp kan kopen: van bomen, huisjes, figuurtjes en dieren tot zelfs piramides. Iedereen heeft thuis zijn eigen kerststal, maar bijna elke stad heeft zijn eigen kerstdorp dat je kan bewonderen. Allen daarheen!

Magische belletjes in Oostenrijk

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ThinkStock

In Oostenrijk wordt de kerstmagie gebracht door ‘Christkind’. Het is een soort engel die op kerstavond bij de mensen thuis komt. De hele familie blijft in een andere kamer dan die waar de kerstboom staat, waarop Christkind door de ramen vliegt om de lichtjes in de kerstboom aan te steken en de cadeautjes onder de boom te leggen. Wanneer dat klaar is, rinkelt Christkind een belletje dat in de kerstboom hangt, en mogen alle kinderen naar de kamer stormen waar de kerstboom staat. Een magisch moment voor iedereen, want dan kan het kerstfeest echt beginnen. Hoe mooi!

Televisiekijken in het Hoge Noorden

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ThinkStock

Zowel in Noorwegen als in Zweden hangen ze op 24 december al eens voor televisie. In Zweden kijkt iedereen (maar echt iédereen, hé) om 15 uur naar ‘Kalle Anke’, een resem Donald Duck-cartoons. Elk jaar opnieuw. Probeer niemand op dat moment te bereiken, want je verstoort hét kerstmoment der kerstmomenten.

In Noorwegen starten ze er vroeger aan en wordt al sinds jaar en dag om elf uur ’s morgens de film ‘Tre nøtter til Askepott’ uitgezonden, een variant op Assepoester. Deze traditie is ook voor de Noren heilig, geen kerst zonder deze film. Dit jaar werd er trouwens een nieuwe versie gemaakt. Wij zijn alvast verkocht voor een uurtje zetelhangen.

