Een aardig weekendje weg in eigen land: 9 x op stap in de Kempen

In de Kempen ben je altijd in je element. Geïnspireerd door de vier natuurelementen (water, lucht, aarde en vuur) tippen we elke week 9 toffe activiteiten die je niet mag missen. Deze week: alles wat te maken heeft met aarde! Smul van de wereldberoemde Hoogstraatse aardbeien tussen het fietsen door, ontdek de kinderboerderij, wandel door een belevingsbos, proef (h)eerlijke dagverse asperges van Kempense bodem of laat je naar, jawel, de woestijn katapulteren.

Ga ‘stoeberen’ in Oud-Turnhout

Kampen bouwen, waterdiertjes zoeken of ravotten: in het Bos van Bo kan het allemaal! Mag het nog avontuurlijker? Dan is er het Stoeberpad, een natuurbeleefpad dat slingert doorheen het Bos van Bo, goed voor meer dan een kilometer speelplezier. Langs het pad ontdek je 9 speelelementen, telkens gelinkt aan een dier dat voorkomt in het natuurgebied. Kruip door een konijnenpijp, klim naar het nest van een buizerd of kweek de behendigheid van een boommarter op een wiebelbrug. Leuk weetje: ‘stoeberen’ betekent zand doen opwaaien. Iets dat ongetwijfeld zal lukken bij droog weer. Probeer het zelf maar eens!

Volg de ‘Wandeling van het Jaar’ in Balen

Niet voor niets werd de prachtige wandeling op de Keiheuvel in Balen al meerdere keren bekroond. De route loopt via het knooppuntennetwerk. Ga je voor de volledige route, dan geeft je stappenteller zo’n 11,6 km aan, maar je kan ook kiezen voor het verkorte traject van 5 km. Onderweg wandel je langs en over spectaculaire zandvlakten die je even naar de woestijn katapulteren en geniet je van gezonde boslucht (en tijdens de bloeiperiode ook van een zee van paarse heidebloempjes).

Volledig scherm De Keiheuvel in Balen © Kempen

Haal je groene vingers boven op de kinderboerderij in Brasschaat

Sla, tomaten, bieten, komkommer, radijzen, venkel … In de moestuin van kinderboerderij Mikerf in Brasschaat groeit allerlei lekkers. En het leukst van al: hier kan je lustig in de grond ploeteren. Je kan 365 dagen per jaar kennismaken met het leven op de boerderij en op verschillende dagen worden er extra activiteiten georganiseerd, van paasbroodjes bakken tot meewerken op het land. Met vuile nagels, een bezweet voorhoofd en een zak vol verse producten thuiskomen, dat geeft verrassend veel voldoening. Geen zin om je handen vuil te maken? Vul je mandje dan met lekkers in de boerderijwinkel.

Verken het uitgestrekte kasteeldomein in Heist-op-den-Berg

Elke dag van zonsop- tot zonsondergang kan je genieten van het prachtige kasteeldomein van Hof Ter Laken. Naast het kasteel spot je in dit park ook een koetshuis, boswachterswoning, boomgaard, ijskelder en een monumentale lindendreef. Door haar mooie ligging langs de meanderende Grote Nete en haar reusachtige eeuwenoude eiken is dit domein absoluut een royaal bezoek waard. Tip: neem je kinderen verkleed als prins of prinses mee op wandel. Kwestie van in het decor te passen. Ben je nog niet uitgewandeld? Dan kan je verder op pad in de schitterende Netevallei.

Volledig scherm Het kasteeldomein Hof Ter Laken in Heist-op-den-Berg © Kempen

Smul royaal van Hoogstraatse delicatessen

Hoe lokaler het product, hoe beter het smaakt. In de vruchtbare Kempense grond groeien de wereldberoemde Hoogstraatse aardbeien. Wist je dat er per jaar maar liefst 30 miljoen kilo de wereld rondgaat? Deze lekkernij is trouwens niet alleen tijdens de zomermaanden op haar sappigst, want dankzij de vele aardbeientelers kan je er bijna het hele jaar door van genieten. De Aardbeienroute leidt je zo’n 40 km langs talloze aardbeivelden en -serres. Stop onderweg zo vaak als je wil voor een vers bakje en geniet van de indrukwekkende vergezichten van de Markvallei. Ook aan lieflijke picknickplekjes geen gebrek, dus neem je lunch mee in de fietstas.

Ga uitwaaien in de duinen van Kasterlee

Voor duinen hoef je niet per se naar zee te rijden. Want zand, duinen en dennen zijn dé ingrediënten van de Kempense Heuvelrug. Deze duinenrug staat ook wel bekend als de Slapende Reus. Een aanrader voor kinderen die wandelen doorgaans oersaai vinden! Onderweg kom je avontuurlijke speelzones tegen. Denk aan een minidoolhof, een ijzertijdboerderij en verborgen schatkisten … Bouw een prachtig zandkasteel in het duinenzand, klim als een stoere stapper naar het hoogtepunt en klauter tussen de spectaculaire luchtwortels van de bomen.

Smul van het witte goud in Lier

Lier is een must-visit voor lekkerbekken! Niet ver uit de schaduw van de Zimmertoren wroeten asperges zich een weg naar de zon, door de Lierse zandkorrels. De smakelijke, kwaliteitsvolle asperges die hier geteeld worden, liggen vers van het veld in de hoevewinkel van Bert en Charlotte. Hun bedrijf ‘Lierse Asperges’ is vrij uniek omdat ze niet enkel buiten, maar ook in de serre asperges telen: zo kunnen ze al vanaf begin maart dat lekkere witte goud steken.

Zoek de rust op in het Turnhoutse Vennengebied

Bossen, weiden, akkers en vennen omarmen Turnhout. Op 10 minuten van het centrum vind je rust in een groene gordel, vanaf de oevers van het kanaal Dessel-Schoten tot de Nederlandse grens. De ideale vertrekplaats voor je wandeling is de Klein Engelandhoeve die grenst aan het Zwart Water, het Zandven, de Grote en de Kleine Klotteraard. Onderweg laat een 12,5 meter hoge uitkijktoren je genieten van alle natuurlijke pracht die het Vennengebied rijk is. Vergeet je verrekijker niet!

Volledig scherm Het Turnhoutse Vennengebied © Kempen

Ontdek het gloednieuwe Gravinnekespad in Westerlo

Geen idee waarheen met je kroost? Dan is het gloednieuwe belevingsbos in het Westerlose natuurgebied de Beeltjens een leuke bestemming. Langs een kort, educatief wandelparcours in het bos vind je houten speelelementen om je eens goed uit te leven. Wandelen over onverharde paden langs stevig gewortelde dreven en spelen (én vuil worden) in de speeltuin: de perfecte combinatie voor een kindvriendelijke wandeling.

Water, aarde, lucht of vuur: in de Kempen ben je altijd in je element. Kom herinneringen maken en boek je weekendje weg in eigen land.