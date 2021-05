DIY is hipper dan ooit, 3 inspirerende tips om zelf aan de slag te gaan. Trendwatcher: “Het eindresultaat mag zelfs lelijk zijn”

Ook wie met twee linkerhanden geboren is, gaat overstag voor zelfgemaakte dingen. Want het is budgetvriendelijk, doodt de tijd en geeft je een unieke edge. Van beauty tot deco en mode, DIY is hot en here to stay, zegt trendwatcher Hilde Francq. Kriebelt het om zelf aan de slag te gaan? NINA organiseert op maandag 10 mei een gratis online Masterclass voor aspirerende creatievelingen.

Op 10 mei om 19u creëert creatieve duizendpoot Elfi De Bruyn in een NINA Masterclass de leukste DIY-deco voor een zomers tuinfeest, met de slimme snijmachines van Cricut. Denk: zoete pastelkleuren, tropische vibes en vooral heel veel fun! Volg live mee via de Instagrampagina van NINA of op hln.be/nina/masterclass.

Hilde Francq: “‘Ugly is the new black’ was het statement van mijn trendrapport voor lente en zomer 2015. Ik belichtte toen een heel nieuwe esthetiek: grillige vormen, schrille kleurencombinaties en vreemde texturen. Er kwamen felle reacties: ‘Zo gaan we er toch nooit bij lopen? Ik mag er niet aan denken om in zo’n ­interieur te wonen!’ We zijn zes jaar verder, en ugly design is mainstream geworden.”

“Niemand kijkt nog op van ­lelijke sneakers en ook de straat heeft de plasticglans omarmd. Want het is meer dan een esthetiek: het is een reactie op een overdaad aan perfectionisme dat ons opgedrongen wordt door de digitale beeldcultuur. Het is de punk van vandaag.”

“Sinds de eerste lockdown heeft ‘ugly’ een huwelijk gesloten met DIY. Wars van perfectionisme besloten velen zelf aan de slag te gaan met interieurobjecten en kleding. De materialen die ze daarvoor gebruiken, vind je terug in elke knutselklas. Papier-maché bijvoorbeeld, dat extreem vrije vormen toelaat en hét trendmateriaal voor de komende jaren wordt. Ook populair: kaarsenwas.”

Quote Het plezier van het knutselen staat centraal. Of het eindresul­taat perfect is, is minder belangrijk. Het mag zelfs lelijk zijn. Trendwatcher Hilde Francq

“In deze tijden vinden we het helend om ons innerlijke kind los te laten. Het plezier van het knutselen staat daarbij centraal. Of het eindresultaat perfect is, is minder belangrijk. Het mag zelfs lelijk zijn. Ook in de mode is DIY terug! Patchworkjeans is een van dé trends. Haal die naaiset al maar boven.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Getty Images / Getty Images / Octaevo

Zin gekregen om zelf de wereld der DIY’s in te duiken? Drie inspirerende ideeën, voor badkamer, keuken of tuin.

1. Assepoester

Pre-corona gingen we naar DIY-workshops, nu loggen we online in. Spot is de Airbnb van de doe-het-zelfboxen en workshops. Zo kan je met ‘Marion Maakt’ zelf je natuurlijke poetsmiddelen creëren. Perfect voor de jaarlijkse lentepoets.

59 euro, meer info op spotworkshops.be.

Volledig scherm © Marion Maakt

2. Knutselkommen

Keramiek maken leer je niet in een-twee-drie. Makkelijker is het om bestaande kommetjes je eigen twist te geven, met een tekenstift of met goudverf als je de Japanse kintsugi-techniek wil.

Meer inspiratie op dille-kamille.nl.

Volledig scherm © Dille & Kamille

3. Tuinklusser

Een leuke tuinstoel of een hippe plantenbak? Die kan je zelf in elkaar timmeren, met oude spullen zelfs. En volgens ‘1-uur-DIY voor terras & balkon’ met 35 knutselideeën heb je dat in een wip geklaard, kluns of niet.

19,99 euro, te koop bij Lannoo.

Volledig scherm © rv

