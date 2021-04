Dit zijn de (invloed)rijkste mannen uit de beautywereld

De beauty-industrie is ontzettend lucratief en wordt geschat op biljoenen euro’s. Opvallend is dat het wereldje lang niet alleen door vrouwen gedomineerd wordt. Integendeel. Deze mannelijke beautygoeroe’s hebben volgersaantallen die je doen duizelen en bankrekeningen om (heel erg) jaloers op te zijn.

Austin Li Jiaqi (28)

De naam Lipstick King zegt je misschien niks, maar in eigen land is de Chinees razend populair. Hij staat bekend onder die naam omdat ‘ie, je raadt het al, een expert is in de make-upproducten voor onze lippen. In zijn livestreamprogramma test hij er uit bij de vleet, waarna kijkers de desbetreffende producten in realtime kunnen kopen. Een vast stramien dat hem een flinke duit oplevert. Ooit probeerde hij 380 verschillende lippenstiften op zeven uur tijd, waarna hij 15.000 exemplaren verkocht in vijf minuten. En in 2019 brak hij het Guinnessrecord voor het aanbrengen van de meeste lippenstiften in dertig seconden. Deze man doet de naam Lipstick King dus echt wel eer aan.

Toen hij de Rouge Hermès-lijn voor een publiek van 12 miljoen kijkers beoordeelde, noemde hij de kleuren ‘goedkoop’, waardoor de verkoopcijfers in China stagneerden. Zijn ongezouten mening levert hem macht en volgers, maar vooral ook heel wat geld op. Volgens Chinese media verdient Li Jiaqi met zijn live­streams tussen de 10 en 20 miljoen dollar (8,5 à 17 miljoen euro) per maand. Time Magazine zette Li Jiaqi op hun ‘Next 2021'-lijst van honderd mensen die mee de toekomst zullen bepalen. China heeft hij al veroverd, wie weet binnenkort ook de rest van de wereld?

Aantal volgers op Weibo (Chinees blogplatform): 7 miljoen

Aantal volgers op Douyin (Chinese TikTok): 40 miljoen

Geschatte nettowaarde: Time voorspelt dat hij in 2023 zo'n 15 miljard zal waard zijn.

James Charles (21)

De carrière van James Charles begon in 2015, toen hij zijn allereerste tutorial op YouTube uploadde. Nadat ‘sister’ Charles viraal ging met een tweet (over hoe hij zijn jaarboekfoto opnieuw liet maken omdat zijn make-up niet on fleek was), ging de bal aan het rollen. Hij werd gevraagd als ambassadeur voor cosmeticamerk CoverGirl en lanceerde niet veel later een kledinglijn (Sisters Apparel) en een make-upcollectie (Sisters Collection) in samenwerking met Morphe Cosmetics. Ter verduidelijking: hij noemt zijn fans en zichzelf liefkozend ‘sisters’.

Charles verloor op een gegeven moment heel wat volgers, omdat hij door youtuber Tati Westbrook beschuldigd werd van ongepast gedrag in een video getiteld ‘BYE SISTER’. De aantijgingen bleken onwaar, en ondanks het drama had de jonge influencer altijd een trouwe fanbasis om op terug te vallen. Daarnaast is hij bevriend met bekendheden zoals Emma Chamberlain, Kim Kardashian, Kris en Kylie Jenner, Lil Nas X en Doja Cat. Sterren van de bovenste plank, een categorie waar de jonge beautygoeroe zich zelf mag bijrekenen. Afgelopen november mocht ’ie op de cover van Vogue Portugal.

Vorig jaar mocht hij in de Verenigde Staten nog niet legaal alcohol drinken, maar hij kocht wel al een villa van 7 miljoen dollar en dat in een poepchique wijk in Los Angeles. Onlangs uploadde de 21-jarige ook een ontroerende video waarin hij zijn ouders vertelt dat hij hun huis heeft afbetaald. Dat is vast niet het laatste wat we van deze beautygoeroe horen.

Aantal volgers op Youtube: 25.5 miljoen

Aantal volgers op TikTok: 36.1 miljoen

Aantal volgers op Instagram: 27.3 miljoen

Geschatte nettowaarde: 22 miljoen dollar

Jeffree Star (35)

De extravagante Jeffree Star is ongetwijfeld een van de meest spraakmakende figuren uit de industrie. Hij ziet er op zijn zachtst gezegd opvallend uit en staat erom bekend regelmatig vetes te hebben met andere youtubers. Onlangs nog kwam hij uitvoerig in de media omdat er gespeculeerd werd dat hij een affaire zou hebben met rapper Kanye West. De feiten werden snel ontkend, maar het is zeker niet de eerste keer dat de CEO van Jeffree Star Cosmetics verwikkeld zat in een drama.

Ja, Jeffree Star is een controversieel figuur, maar dat weerhield hem er niet van om een imperium uit te bouwen om U tegen te zeggen. Star begon jaren geleden volgers te verzamelen op MySpace, maar was toen lang niet zo populair als vandaag. Even probeerde hij een muziekcarrière op te starten, maar die ambitie liet hij al snel varen om zich te focussen op zijn ware passie: make-up. Hij begon met het uploaden van tutorials op YouTube en de rest is geschiedenis.

De dag van vandaag is zijn extreem succesvolle cosmeticamerk Jeffree Star Cosmetics (bij ons te koop in Ici Paris XL) naar eigen zeggen anderhalf biljoen dollar waard. En als we een kijkje nemen in zijn riante villa in het befaamde Hidden Hills in California, geloven we hem gerust.

Aantal volgers op Youtube: 16.5 miljoen

Aantal volgers op TikTok: 2 miljoen

Aantal volgers op Instagram: 13.6 miljoen

Geschatte nettowaarde: 200 miljoen dollar

Hyram Yarbro (24)

Hyram is een razend populaire ‘skinfluencer’, ze noemen hem ook wel eens de Gen Z fluisteraar. Skinfluencers zijn internetpersoonlijkheden die hun fans bijscholen over huidverzorging: welke ingrediënten ze moeten kiezen of juist vermijden, in welke volgorde ze hun producten moeten aanbrengen, ... Skinfluencers zijn de laatste jaren bezig aan een opmars, aangezien steeds meer mensen beseffen dat schoonheid in de eerste plaats bij een goede huid begint.

Hyram maakt video’s waarin hij producten en huidverzorgingsroutines van bekendheden beoordeelt. Hij vergaarde inmiddels zo veel fans die op zijn mening vertrouwen, dat hij werkelijk merken kan maken of kraken. Zo bereikte het betaalbare CeraVe van de ene op de andere dag sterrenstatus, terwijl het natuurlijke St. Ives voorgoed werd verbannen uit de badkamerkastjes van miljoenen mensen (auwtch!). Allemaal door het toedoen van deze Hawaiiaanse huidexpert.

Hyram mag dan wel minder volgers hebben dan andere figuren in deze lijst, hij mocht als enige een video opnemen met Harper’s Bazaar - een kans die enkel serieuze sterren met een zekere geloofwaardigheid krijgen.

Aantal volgers op Youtube: 4.5 miljoen

Aantal volgers op TikTok: 6.8 miljoen

Aantal volgers op Instagram: 4.5 miljoen

Geschatte nettowaarde: 4.5 miljoen

Bretman Rock (22)

De Filippijns-Amerikaanse beauty-influencer Bretman Rock werd bekend van de ene op de andere dag nadat hij op zijn veertiende video’s begon te maken op het medium Vine. Fast forward naar 2017, want toen werd hij door Time Magazine uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke tieners ter wereld. Dat leverde hem heel wat volgers en voordelige samenwerkingen op, zijn grootste bron van inkomst naast Instagram en YouTube. Hij bracht al eigen collecties uit met make-upmerken Wet 'n Wild en Morphe.

Naast beautyvideo’s maakt Bretman ook regelmatig mukbang-video’s (video’s waarin hij een aanzienlijke hoeveelheid eten consumeert). Vaak te gast in zijn filmpjes is zus Princess Mae, die zelf een bescheiden volgersaantal van 2.5 miljoen heeft. Hij werkte al samen met James Charles en Pretty Little Liars-ster Shay Mitchell.

Aantal volgers op Youtube: 8.5 miljoen

Aantal volgers op TikTok: 10 miljoen

Aantal volgers op Instagram: 15.7 miljoen

Geschatte nettowaarde: 1.5 miljoen dollar

