“Dit is een prima moment om belangrijke gesprekken te voeren”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Planeten Mars en Pluto vragen je deze week niet te snel op te geven, Ram. Blijf bij je standpunt of volg je doel. Als je nu opgeeft, krijg je er spijt van. Dit maakt de week pittig en uitdagend, maar kan je wel het gewenste succes brengen. Geloof in jezelf en ga ervoor, daar krijg je extra energie van.

Stier 22-4 t/m 21-5

De week verloopt allesbehalve volgens plan, Stier. Dat is iets om alvast rekening mee te houden, om teleurstellingen te voorkomen en je erop voor te bereiden. Toch ziet het ernaar uit dat het niet slecht uitpakt. Het is misschien een andere uitkomst dan verwacht, maar zeker geen slechtere. Houd dat gewoon in je achterhoofd.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je bent deze week lekker op dreef en zeer gemotiveerd, Tweelingen. Je hebt zin om je job te doen of af te spreken met vriendinnen. Ook je hobby’s komen weer uitgebreider aan bod. Gelukkig krijg je steun van planeten Mars en Jupiter en kun je het allemaal prima aan. Je barst van de energie en je voelt je kiplekker.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Deze week heeft helaas een aantal uitdagingen voor je in petto, Kreeft. Er kunnen issues spelen tussen jou en je lief of er gebeuren onverwachte dingen op je werk. Het is belangrijk dat je niet in paniek raakt en het even rustig op je in laat werken. Reageer niet impulsief en maak daarna de balans op. Dat is het beste.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hebt heel veel op je to-dolijstje staan en je doet alles het liefst zo snel mogelijk, Leeuw. Hoewel dat te prijzen is, eis je wel te veel van jezelf. Probeer iets minder enthousiast en impulsief te zijn, dan kun je nog steeds veel doen en bereiken, alleen gaat het dan niet ten koste van je energielevel.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Dit is een prima week om belangrijke gesprekken te voeren, Maagd. Wil je met een collega of leidinggevende over je job praten, dan is dit een goed moment om dat te doen. Dit geldt ook voor sollicitatiegesprekken. Met planeet Pluto aan je zijde, kom je helder en zelfverzekerd over en ben je niet zo snel te beïnvloeden.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Dit wordt een hectische week voor je, Weegschaal. Vooral thuis is het een komen en gaan van mensen en je huishouden staat soms volledig op z’n kop. Langs de andere kant is het niet saai en is het vooral supergezellig. Wanneer je de rommel even kunt laten voor wat het is, kun je er meer van genieten.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je gezondheid heeft extra aandacht nodig deze week, Schorpioen. Je bent de laatste tijd over je grenzen heengegaan en dat eist nu zijn tol. Wees daarom lief voor jezelf en geef jezelf waar je behoefte aan hebt. Dat kan meer slaap zijn of een warme kruik. Minder afspraken of meer tijd voor hobby’s. Gun jezelf dat.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Wat liefde en relatie betreft, ziet het er top uit deze week. Dit is een uitstekende periode om iets romantisch met je lief te gaan doen of als single te daten. Met liefdesplaneet Venus in je teken en planeten Mars en Jupiter aan je zijde, kan het niet anders dan spetterend en positief verlopen. Geniet er met volle teugen van.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Het is deze week tijd om gas terug te nemen, Steenbok. Je blijft maar doorgaan en daar is je lijf het niet mee eens. Gun jezelf rust en ontspanning, daar ben je echt aan toe. Het tempo mag omlaag en zelfs dan is er nog niets aan de hand. Dan krijg je nog steeds meer dan voldoende gedaan.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Het ziet er wat planeetstanden betreft heel positief voor je uit deze week, Waterman. Planeten Mars en Jupiter verschaffen je de broodnodige energie en motivatie om je ding te doen en dat lukt zonder problemen. Je kunt mooie sprongen maken als het om je job of studie gaat, dus doe er zeker je voordeel mee.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De kans is groot dat je een aantal goede en diepgaande gesprekken met mensen hebt, Vissen. Deze zijn niet echt gepland, dat loopt gewoon zo. Het doet je in ieder geval goed en de gesprekken vinden op precies het juiste moment plaats. Het zorgt voor oplossingen of nieuwe inzichten of je kunt gewoon lekker je hart luchten.