Dit Instagramaccount maakt grappige Furby-versies van bekende albumcovers

Hond of kat kwijt? "Sinds 1 mei bijna onmogelijk om rechtmati­ge eigenaar te vinden van huisdieren die na 2017 gechipt zijn"

4 mei Check je gegevens en zet ze openbaar, anders wordt het vanaf 1 mei een pak moeilijker om jouw verloren kat of hond terug te vinden. Dat was de boodschap van DogID en CatID, de gemeenschappelijke online platformen van de drie Belgische gewesten voor de identificatie van huisdieren. Hoe moeilijk is het nu geworden om een verloren huisdier met zijn baasje te herenigen? Zo goed als onmogelijk enerzijds, belachelijk gemakkelijk anderzijds, zo blijkt uit onze test. En ook: na 45 dagen kun je je hond of kat al definitief kwijt zijn.