Disneyland Paris wordt 30: deze festiviteiten maken je bezoek nog onvergetelijker

Disneyfans hebben de datum vast in hun agenda gemarkeerd: op 12 april 2022 blaast Disneyland Paris 30 kaarsjes uit. En dat kan natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Vanaf 6 maart baadt het park in een feestelijke sfeer vol magie en word je als bezoeker onthaald met een extra portie onvergetelijk entertainment. Wij lichten alvast een tipje van de magische sluier.

Dream … and Shine Brighter

Disneyland Paris wil naar aanleiding van zijn jubileum niet alleen terugblikken op het verleden, maar ook de toekomst vieren, die nu van start gaat. Een toekomst waarin bezoekers nog luider zullen lachen en groter zullen dromen. De nieuwe dagshow die de Cast Members in elkaar hebben gestoken voor de 30ste verjaardag van het park heet dus niet voor niets ‘Dream … and Shine Brighter!’. Je kan meerdere keren per dag genieten van de dansvoorstelling op Central Plaza, voor het pas gerenoveerde Kasteel van Doornroosje. De Disneyfiguren zijn uitgedost in gloednieuwe outfits, waarvoor maar liefst 2.000 lijnen glitterstenen werden genaaid, meer dan 700 meter stof is bedrukt en 190 juwelen zijn toegevoegd.

Disney D-Light

‘s Avonds blijft de gesmaakte ‘Disney Illuminations’-show de hemel boven het kasteel verlichten. Maar nu krijgt die een verrassend voorafje: ‘Disney D-Light’. Verwacht je aan mysterieuze mist, schitterende videoprojecties en je favoriete Disneymuziek, aangevuld met een choreografie van 200 drones. Het is de eerste keer dat een Disney Park de dronetechnologie gebruikt voor een dagelijkse buitenvoorstelling, dus qua vooruitblik op de toekomst kan dat alvast tellen.

Gardens of Wonder

Om het park letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten, werden ook de Gardens of Wonder aangelegd. Dat zijn 10 verschillende thematuinen die de natuur én diversiteit van Disney vieren met een waaier aan felle kleuren en bewegende mobielen in de vorm van populaire figuren. Wist je trouwens dat er elk jaar meer dan 1 miljoen bloemen, 450.000 struiken en 35.000 bomen worden geplant in Disneyland Paris? De perfecte locatie voor een tuinfeest, als je ‘t ons vraagt.

Designed by Stella McCartney

Minnie Mouse was altijd al een fashionista, maar in het broekpak dat speciaal door Stella McCartney werd ontworpen is ze helemaal klaar voor de feestelijkheden. Daarnaast komt er nog een uniek Minnie Mouse-T-shirt op de markt van de hand van de ontwerpster, niet toevallig (online en in Stella-winkels) te koop vanaf 8 maart: Internationale Vrouwendag. Daarnaast krijgen de themaboetieks en -winkels in Disneyland Paris een hoop exclusieve collector’s items in de rekken, zodat je jezelf kan trakteren op een stijlvol verjaardagssouvenir.

Alleen voor superheld(inn)en: themagebied ‘Avengers Campus’

Alsof dat nog niet genoeg is, wordt er achter de schermen van Walt Disney Studios Park de laatste hand gelegd aan de ‘Avengers Campus’, een nieuw themagebied waarin de helden uit het MARVEL-universum vanaf deze zomer de plak zwaaien. Haal de superheld(in) in je alvast tevoorschijn. De precieze openingsdatum van dit gedeelte wordt later bekendgemaakt.

Klaar voor een magisch verjaardagsfeest? Afspraak op disneylandparis.be om alle festiviteiten vanop de eerste rij te beleven