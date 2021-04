Deze Vlaamse brengt de bioscoop bij je thuis, maar dan honderd keer gezelliger

Al een jaar proberen we al dat thuiszitten creatief aan te pakken. De Antwerpse Nikki vond dat zo leuk dat ze er haar job van maakte: met haar bedrijfje ‘Rust.’ komt ze aan huis om in de tuin of woonkamer een ieniemienie belevenis te organiseren. Een bohemien filmavond voor twee of een brunch voor het gezin: zij zet het hele ding bij je thuis op poten, van de aankleding tot de afwas.

Het voorbije jaar was voor niemand een eitje. Ook niet voor de Antwerpse Nikki Surinx. “Ik herstelde van een burn-out en had na die periode enorm nood aan rust. Ik wilde weer kunnen genieten van de kleine momenten. Samen met m’n vriend creëerde ik zulke momenten tijdens de eerste lockdown dan maar zelf. We bouwden ons dak om tot een hangplek waar we naar de zonsondergang keken. Of we knutselden in onze tuin tipi’s van bamboe in elkaar, die ik aankleedde tot een Pinterest-waardig plaatje. Mijn vriendinnen waren razend enthousiast en ik merkte dat ik zóveel energie haalde uit het creëren en stylen van die magische momenten.”

Mini-events thuis

Dus waagde Nikki zich eraan om vanaf februari met haar bedrijfje ‘Rust.’ zulke momenten ook bij andere mensen thuis te gaan creëren. Heel kleinschalig: voor koppels, gezinnen of vriend(inn)en, nooit meer dan acht tot tien personen. En tot in de puntjes aangekleed. “Ik wil mensen het gevoel geven dat ze een Pinterest-bord binnenwandelen.” Met een autootje vol kussens, dekens, kaarsen, pampagras en zelfs een opblaaszetel creëert ze die bohemien vibes bij mensen thuis.

Haar populairste ‘mini-events’ momenteel: een idyllische movie night, inclusief beamer, groot projectiescherm en een foodbox, al dan niet met huisgemaakt brood en dips. Of een bohemien brunch, inclusief lekkernijen, champagne en tafeldecoratie. En zonder afwas. Zelf een ideetje voor een mooi moment dat je thuis wil creëren? Daar kan je Nikki’s hulp ook voor inschakelen.

Quote Ik wil mensen met ‘Rust.’ ook laten zien dat het niet moeilijk is om je woonkamer of tuin, die je beu bent, om te toveren tot een magische setting Nikki Surinx

De timing kan niet beter. Want we mogen nog steeds niet naar de cinema of op restaurant. Heerlijk dus, als iemand dat aan huis brengt, in de coronaproof bubbel. “Mensen zijn al dat thuiszitten beu”, zegt Nikki. “Ze snakken naar belevenissen. Ik wil ze met ‘Rust.’ ook laten zien dat het niet moeilijk is om je woonkamer of tuin, die je beu bent, om te toveren tot een magische setting. Het voordeel aan ‘Rust.’ is natuurlijk dat ze helemaal niets zelf hoeven te doen. (lacht)” De hele op- en afbouw, tot de afwas toe, neemt Nikki voor haar rekening.

(Lees verder onder de foto.)

Momenteel zijn dit voor ‘Rust.’ de eerste babystapjes. Maar Nikki ziet het nog groter. “Mijn vriend en ik zijn nu in onze tuin een camping met tipi en buitenbadkamer aan het bouwen, die hopelijk af is tegen de zomer. Die wil ik ook net zo bohemien en ‘Pinterest perfect’ aankleden. Om daar dan mensen te kunnen verwelkomen en ze te helpen om even te ontsnappen, even tot rust te komen.”

Je betaalt 30 euro per persoon (kinderen tot 12: 10 euro), inclusief op- en afbouw. Nikki levert gratis aan huis tot 15 kilometer vanaf Sint-Job, daarna betaal je 0,22 euro per kilometer.

Meer info vind je en boeken doe je via de Instagrampagina van Rust.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: