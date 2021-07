Deze diehards betalen tot 1.500 euro voor een exclusieve plant: "Stel je voor dat je terugkomt van vakantie en hij is dood. Dan stérf je gewoon”

Kampeerma­te­ri­aal nodig voor een avontuur­lijk uitje? Dat kan je vanaf nu gewoon huren bij A.S. Adventure

17 juni De zomer is eindelijk hier. En nog wel met temperaturen die helemaal geschikt zijn voor een overnachting in de natuur, al slapend onder de sterrenhemel. Het enige nadeel? Het dure materiaal dat je, laten we realistisch blijven, hoogstwaarschijnlijk niet vaker dan een drietal keer in je leven gebruikt. Daarom komt A.S. Adventure met een duurzame oplossing: je kan er vanaf nu kampeeruitrustingen huren.