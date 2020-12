Deze 5 Facebookgroepen hielpen Belgen door het coronajaar

2020 was het jaar van social distancing. Hoewel we fysiek afstand moesten houden, kwamen we massaal met creatieve oplossingen om elkaar zo nabij mogelijk te zijn. Deze vijf Facebookgroepen werden opgericht met maar één doel: good vibes verspreiden in vreemde tijden.

Toen de eerste lockdown werd aangekondigd, stampten de Belgen in sneltempo initiatieven uit de grond om elkaar een hart onder de riem te steken. Van samen aperitieven tot samen zingen, de creativiteit kende geen grenzen. Deze vijf groepen met een positieve boodschap werden allemaal opgericht tussen 12 en 22 maart, het begin van de lockdown, maar zijn ook vandaag nog steeds actief.

Deze groep werd opgericht op 22 maart 2020 en ging razendsnel viraal: op slechts een maand tijd evolueerde hij van 60 naar meer dan twee miljoen leden. Het concept van deze groep is eenvoudig: neem een foto van het zicht vanuit je raam tijdens de lockdown, deel de foto met anderen en creëer een connectie met verschillende mensen uit verschillende landen van over de hele wereld. Van Australië tot Texas, Colombia en Californië: op deze pagina worden de allermooiste plaatjes gedeeld. De oprichtster van de groep, Barbara Duriau, publiceerde in november een boek met 260 van de 200.000 foto’s die tot nu toe in haar Facebookgroep gepost werden.

De titel van deze groep zegt het al: samen aperitieven blijft belangrijk, ook tijdens de lockdown. Deze groep werd opgericht zodat het weekendgevoel tijdens het thuisblijven niet verloren ging. De oprichter, Thierry Grumiaux, nodigde de leden van de groep uit om elke vrijdag om 19 uur een foto van zichzelf te posten of van hun drankje. Of ze nu een verjaardag, trouw of geboorte hadden te vieren, wereldwijd vonden 199.000 mensen een reden om samen met anderen te klinken op hun lockdown-leven.

Deze groep haalde inspiratie bij de Italianen die tijdens de lockdown vanop hun balkon zongen voor hun buren. Samen met zijn mede-groepsbeheerders riep Meindert Giessen alle Belgen op om hetzelfde te doen: ze vroegen om elke avond om 20 uur een minuut applaudisseren én een liedje zingen. De groep in kwestie wordt gebruikt om positieve verhalen te delen, en wist zo al 78.300 leden te bereiken. Het hoofddoel? De aandacht vestigen op alle mensen die zich wél aan de regels houden, in tegenstelling tot de negatieve berichtgeving die we vaak voorgeschoteld kregen in de media.

De missie van deze groep is, zoals de titel zegt, mensen zoveel mogelijk lokaal laten consumeren, verspilling tegen gaan en horecazaken helpen. Doordat restaurants en eetzaken plots hun deuren moesten sluiten, zaten ze met een grote voorraad verse producten die ze niet meer kwijt konden. Via deze groep wilden Piere Peckel en enkele medestudenten de restaurants in contact brengen met mensen uit de buurt. Lokale zaken uit Wallonië en Brussel konden zo hun verse producten, die anders de vuilbak in zouden belanden, toch nog verkopen. Een geweldig initiatief dat lokale handelaren een handje toesteekt. Inmiddels hebben 52.700 restaurantuitbaters en buurtbewoners zich aangesloten bij de groep.

Ook jongeren moesten tijdens de eerste lockdown in hun kot blijven. De scouts van Sint Aloysius in Aalst kwam daarom op het briljante idee om via deze Facebook-groep al hun activiteiten online verder te zetten. In totaal daagden ze elk weekend de 44.800 leden van de groep uit om twintig opdrachten tot een goed einde te brengen. Het resultaat werd gedeeld in de groep. Het gaf veel jongeren iets om naar uit te kijken in deze bizarre tijden. Zelfs de internationale scoutsfederatie was onder de indruk van de groep en bedankte hen voor hun inzet.

