De revival van rolschaatsen: alle essentiële tips op een rijtje

“Rolschaatsen zijn kinderlijk en nostalgisch, en in een tijd waar alles gecontroleerd lijkt, zijn mensen meer dan ooit op zoek naar iets dat hen troost en fun biedt.” Sinds corona zijn mensen massaal beginnen rollerskaten. Kriebelt het bij jou ook om iets anders te proberen dan te wandelen of te fietsen? Professionele rolschaatser Stephanie zet de belangrijkste beginselen op een rijtje, zodat jij ook vertrokken bent.

“Met sporten heb ik niks, behalve met rollerskaten. Dat ziet er altijd zo stoer uit.” Lindsi (29) kocht enkele jaren geleden baby-roze, klassieke rolschaatsen, maar die bleven in de kast liggen. Tot corona. “Plots had ik tijd met hopen”, zegt ze met een lachje. In de zomer volgde ze gratis lessen bij een skate-community en sindsdien is ze helemaal verknocht.

“Elke keer dat ik naar buiten glijd, voelt aan als een kleine overwinning. Om te skaten moet je namelijk veel angsten overwinnen. Eerst al de vrees om op wielen te staan, dan om te rollen, om te vallen, naar een skatepark te gaan en iets te oefenen dat je niet goed kunt, hopende dat de skateboarders je niet uitlachen. Maar elke dag kan je weer een beetje meer en dat voelt echt goed.”

Trend

En Lindsi is niet de enige die de smaak te pakken heeft. De laatste maanden zie je overal mensen op wieltjes voorbijzoeven, in parken, op pleinen en op fietspaden naast het water. Een leuk alternatief voor wie het wandelen beu is, of is er meer aan de hand? “Het is echt een trend”, knikt Stephanie (26), een van de oprichters van Rampzalig, een Gentse gemeenschap voor rolschaatsers. “Vorig jaar zijn we gestart met lessen. Toen hadden we 35 leden, nu tellen we er bijna 100.”

Een verklaring moet je niet ver zoeken: het is simpelweg de ideale bezigheid tijdens de pandemie. “We mochten lange tijd niets anders doen dan buitenkomen en wandelen, joggen of fietsen. Dat ben je snel beu. Veel mensen ontdekten dus het skaten”, meent Stephanie. “Al spelen sociale media ook een grote rol. Op Instagram en TikTok zitten veel influencers die rolschaatsen. Kijk maar naar de Duitse Oumi Janta: zij heeft bijna 1 miljoen volgers. Zelfs in films en series zie je actrices rolschaatsen. Margot Robbie in ‘Birds of Prey’, bijvoorbeeld. En grote merken zoals Nike, Adidas of Hunkemöller gebruiken eveneens rollerskates in hun campagnes. Kortom, het spreekt ons aan. Dat komt omdat rolschaatsen kinderlijk en nostalgisch zijn, en in een tijd waar alles gecontroleerd lijkt, zijn mensen meer dan ooit op zoek naar iets dat hen troost en fun biedt.”

“En het leuke is: eenmaal mensen voorbij de initiële hype kijken, ontdekken ze een sport met een sterke community van rollerdansers, ‘roller derby’-spelers en skatepark-skaters die elkaar motiveren, inspireren en empoweren. Een ideale plek om nieuwe vrienden te leren kennen.”

Voor wie zich er ook aan wilt wagen, heeft Stephanie enkele tips.

1. Kies het juiste materiaal

Veilige boots

Eerst en vooral heb je natuurlijk een paar skates met twee wielen voor- en achteraan nodig. “Veel hangt af van je budget. Bij Decathlon vind je al een basispaar voor 40 euro, maar de kwaliteit is niet geweldig en deze boots zullen niet lang meegaan. In gespecialiseerde shops koop je degelijke skates voor zo’n 100 euro.”

Qua skates bestaan er twee soorten. Je hebt sneakers met wielen onder, en dan de klassieke hoge boots met een hakje. “Ik raad beginners altijd aan om te starten met een skate met hoge enkel en een hak, want dat biedt meer stabiliteit. En let op dat de skates strak genoeg zitten, want die zetten altijd een beetje uit. Een tip: trek ze aan en snoer ze vast. Als je er vooraan max. twee vingers kunt tussen steken, zit je goed.”

De juiste bescherming

“De juiste bescherming is ook een must. Je moet sowieso stevige, kunststoffen bescherming hebben voor je knieën, je polsen én een helm. En het liefst ook nog elleboogbeschermers”, aldus Stephanie. “Je moet je echt niet generen om een helm te dragen. Als beginner heb je de neiging om naar achter te vallen, en dan heb je veel kans om op je achterhoofd neer te komen, wat gevaarlijk is.”

Enkele handvatten om de juiste helm te kiezen: “Tussen het topje van je wenkbrauwen en de helm moet er ongeveer 2,5 centimeter zitten. Tussen je kin en de sluiting van de helm mogen max. twee vingers. Anders zit ze te los.”

2. Basistechnieken

Skatehouding

Het eerste wat Stephanie een skater aanleert, is de juiste houding. “Heb je rolschaatsen met een platte schoen? Dan moet je diep squatten. Bij een hakje mag je houding meer relaxed zijn. Dan moet je door je knieën buigen, tot je eigenlijk je tenen niet meer kan zien.”

Glijden en hurken

“Een essentiële techniek is glijden: je zet de voeten op schouderbreedte, terwijl je tenen naar voren wijzen, en buigt licht door de knieën. Dan neem je kleine stapjes waardoor je snelheid neemt en begin je te rollen. Daarnaast tonen we elke beginner hoe ze moeten hurken. Dat is squatten terwijl je glijdt. Deze vaardigheid is belangrijk, want wanneer je je evenwicht verliest, moet je de squathouding aannemen zodat je lichaam een bolletje wordt en je eventueel naar voren valt. Aan de voorzijde draag je immers bescherming. Het is moeilijker dan je denkt, want bij onevenwicht hebben we allemaal de reflex om ons uit te strekken en dan tuimel je naar achteren, wat veel gevaarlijker is.”

Remmen

“Het eerste wat elke enthousiaste rolschaatser wil leren, is remmen. Maar eigenlijk heb je daar geavanceerde technieken voor nodig. Het meest simpele is de ploegstop, daarbij zet je je voeten in een V-vorm. Om te stoppen, zijn er ook veel mensen die één voet naar achteren houden en de tenen over de grond slepen. Dat raden we echter af, want dit werkt enkelblessures in de hand.”

Achterwaarts skaten

Achterwaarts skaten is makkelijker dan je zou denken, vertelt Stephanie. “Zet jezelf recht en richt je tenen naar elkaar toe. Steek je poep vervolgens een beetje naar achter, laat je bovenlichaam naar voor hellen en buig lichtjes door de knieën. Als je dan één voor één je voet een klein beetje opheft - alsof je wandelt - en met de tenen naar elkaar blijft wijzen, ga je automatisch achteruit bollen.”