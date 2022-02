"De planeten schotelen je enkele pittige uitdagingen voor": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Voor veel mensen wordt dit een turbulente en hectische week, behalve voor jou, Ram. Jij blijft kalm en je hebt niet het gevoel dat er zoveel gebeurt. Dit kan een vreemde gewaarwording zijn, aangezien veel mensen om je heen onrustig, gestresseerd of druk zijn. Het is juist goed om dicht bij jezelf te blijven en je niet te laten beïnvloeden.

Stier 22-4 t/m 21-5

Hoewel er veel gebeurt deze week, heb je er wel een goed gevoel bij, Stier. Het meeste past in jouw straatje en je bent blij met bepaalde ontwikkelingen. Kijk er niet vreemd van op dat het niet voor iedereen geldt, iedereen beleeft het op zijn of haar eigen manier. Wat dat betreft kun je anderen beter steunen dan veroordelen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Het zit niet echt mee met je gezondheid of energiepeil, Tweelingen. Misschien ben je nog niet volledig hersteld van een ziekte of ben je regelmatig moe. Dit feit accepteren is het beste wat je kunt doen, naast goed voor jezelf zorgen. Ertegen strijden werkt averechts en zorgt voor een slecht humeur. Doe er je juist je voordeel mee en relax.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Dit wordt een turbulente en verrassende week voor je. Er gebeurt veel dat je niet ziet aankomen en toch hoeft dat niet verkeerd te zijn. Sta open voor verrassingen en nieuwe uitdagingen, dan haal je het meeste uit de week. De planeten lijken je gunstig gezind te zijn, dus heb er vertrouwen in dat alles op z’n pootjes terechtkomt.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Wanneer je op specifieke veranderingen, ontwikkelingen of reacties zit te wachten, kan deze week een teleurstelling zijn. Er gebeurt zeker het één en ander, alleen niet op de manier waarop jij het graag zou zien. Wanneer je dat naast je kunt neerleggen, zie je dat het ook voordelen heeft dat het op deze manier gebeurt.

Maagd 24-8 t/m 22-9

De planeten schotelen je deze week pittige uitdagingen voor. Zaken of mensen blijken anders te zijn dan je had gedacht en dat brengt je behoorlijk van de wijs. Het kan zelfs zijn dat je het vertrouwen verliest of in een dipje terechtkomt. Wees niet te streng voor jezelf en neem de tijd om alles op een rijtje te zetten.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Net als de Ram lijk jij in rustiger vaarwater te zitten dan de mensen om je heen. Hoewel dat best gek kan zijn, vind je het wel prima zo. Het houdt je in balans en dat is voor jou belangrijk. Neem deze week de tijd voor mensen die je hulp of advies nodig hebben en gun jezelf ook rust.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je hebt sinds lange tijd wat meer vertrouwen in alles, Schorpioen. Je staat onder invloed van optimistische planeet Jupiter en dat maakt jou ook positief gestemd. Doe hier je voordeel mee door voor je doelen te gaan of als single op die ene persoon af te stappen. Je hebt nu op meerdere fronten de wind in de rug.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Luister deze week serieus naar de signalen van je lichaam, Boogschutter. Doe je dat niet, dan put je jezelf onnodig uit of word je ziek. Dat is echt niet nodig, wees je daarvan bewust. Stel dingen uit die niet per se deze week hoeven en maak tijd vrij om eens lekker helemaal niets te doen. Dat doet je goed.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Vooral op school of op je werk zijn deze week ontwikkelingen te verwachten, Steenbok. Hoewel je een aantal zaken ziet aankomen, kan het je toch overweldigen. Met name omdat het vooral heel veel is en tegelijk komt. Doe wat je kunt en leg de lat niet te hoog voor jezelf, dan kom je de week prima door.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Het kan je deze week moeite kosten om de boel op de rit te krijgen, Waterman. Ook al doe je nog zo je best, planningen lopen in de soep of er komt steeds weer iets tussen. Stel je flexibel op en go with the flow, met krampachtigheid maak je het alleen pittiger. Zie ook de humor in van sommige dingen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je staat onder invloed van zeer veel planeten deze week, Vissen. Dat kan je sensitieve aard niet altijd even goed aan en daarom is het goed om je regelmatig even terug te trekken, ook bij toffe activiteiten. Zorg dat je niet te veel plant en dat je per dag voelt wat je aankunt of waar je behoefte aan hebt.