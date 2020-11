De mooiste routes én tips om (veilig) te fietsen in Vlaanderen

Ons land kent tal van prachtige fietsroutes die ook in de winter de moeite waard zijn. De ideale ontspanning nu het sociale leven op een laag pitje staat. Met een goede kaart en de juiste accessoires kan je ook in deze donkere maanden, in weer en wind, op een veilige manier de mooiste plekjes verkennen.

Fietsen in de winter vraagt sowieso wel wat extra aandacht. Hieronder vind je 5 tips om ook in de donkerste maanden comfortabel en veilig de baan op te gaan.

1. Gebruik een fiets-gps

Bij koude temperaturen wil je niet te lang stilstaan om een kaart te bestuderen. Een fiets-gps is dan de perfecte oplossing, bij voorkeur eentje die ook met handschoenen kan bediend worden.

2. Draag warme, waterdichte en reflecterende fietskledij

Kies voor een specifieke winterfietsbroek en winterjack, bij voorkeur reflecterend zodat je goed opvalt. Vergeet ook je hoofd niet warm te houden. Een goede muts is zeker een aanrader. Uiteraard zijn ook fietshandschoenen een must.

3. Én een kwalitatieve helm

Een helm is natuurlijk in elk seizoen een aanrader, maar bij gladde wegen is de kans op een val nog groter. Er zijn helmen in alle vormen en maten. Je vindt er dus zeker één die bij je past.

4. Goede fietsverlichting is een must

Zien en gezien worden is essentieel tijdens de wintermaanden. Vaste of afneembare fietsverlichting, met dynamo, naafdynamo of op batterijen,... Er zijn tal van mogelijkheden. Je laat je dus het best adviseren door een professional.

5. Pas je zadel aan

Wist je dat je in de winter je zadel best iets lager zet dan in de zomer? Zo ligt het zwaartepunt lager en verhoog je de stabiliteit van je fiets. En waarom niet meteen investeren in een zadel dat zelfs na een lange fietstocht comfortabel blijft aanvoelen?

De mooiste winterse fietsroutes

Winterfietsen in de Zwalmstreek

De route in de Zwalmstreek is de vlakste van vier fietsroutes die je een idyllisch stukje van de Vlaamse Ardennen leren kennen. Er zijn in normale omstandigheden verschillende bierhaltes onderweg, maar wees gerust, ook zonder een pauze in de plaatselijke horeca heeft deze route veel te bieden: pittoreske dorpjes, indrukwekkende panorama’s, de kabbelende zwalmbeek,… Met een afstand van 24 km is deze route bovendien erg toegankelijk voor de recreatieve fietser.

De Maerlantroute

Het polderlandschap is zeker de moeite waard, zowel in de zomer als in de winter. Elk seizoen laat immers een andere natuurpracht zien. Via de Maerlantroute ontdek je het mooie grenslandschap tussen Damme, Sluis, Aardenburg en Maldegem. Zachtglooiende polders, dijken en kanalen worden afgewisseld met omwallingen en forten. Met een afstand van 52 km zijn getrainde fietsbenen geen overbodige luxe.

Fietsen door het water in Bokrijk

Voor een echt bijzondere fietservaring moet je in Bokrijk zijn. Daar kan je 200 meter dwars door een vijver fietsen. Het water staat op ooghoogte, maar geen nood, je zal geen spatje voelen. Ook in de winter is het er prachtig: de laaghangende zon of zelfs mistig weer doen deze plek baden in een unieke sfeer. Dit fietsknooppunt ligt in het domein van Bokrijk, en is verbonden met andere knooppunten in het uitgestrekte vijverlandschap ‘De Wijers’. Absoluut het ontdekken waard!

