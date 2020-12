De leukste podcasts en muzieklijsten om je kinderen en tieners te entertainen tijdens de kerstvakantie

De kerstvakantie is gestart. Voor kinderen betekent dat: ravotten en zich amuseren. Voor ouders: paniek, omdat ze soms niet weten hoe ze hun kroost dag in dag uit moeten entertainen. Wat te doen? Je kan een afspeellijst opzetten, zodat je kleinsten kunnen meebrullen en zingen (best voor jezelf oordopjes voorzien) of ga voor een interessante podcast die kleine én grotere kinderen even zoet houdt. Wij zetten de leukste op een rijtje:

1. Dansen met Disney

Een ultieme klassieker die het altijd goed doet bij de kleinsten: Disney liedjes. Goed voor enkele uren plezier. En wie weet: misschien ga jij als ouder ook na een tijdje nostalgisch mee neuriën met ‘Hakuna Matata’ of ‘Niemand swingt zoals een echte kat’. Niets voor jou? Zet je zoon of dochter dan even een hoofdtelefoon op.

Online te beluisteren.

2. Helemaal zen

Deze ‘calm kids’-playlist is er eentje voor iets oudere kinderen. En who are we kidding: de ouders. Alle nummers tezamen zijn goed voor 3 uur en een half luisterplezier, goed om helemaal relaxed te worden.

Online te beluisteren.

3. Partymuziek

Heeft je kind of tiener geen zin om stil te zitten? Feestmuziek to the rescue. Meer dan vijf uur popmuziek om volledig uit de bol te gaan. Als je kroost daarna nog niet afgepeigerd is, weten we het ook niet.

Online te beluisteren.

4. Als het wat serieuzer mag zijn

FRANKIE is een podcast voor én door pubers. “Wij, pubers, vertellen over ons leven. Wat we meemaken, waar we mee worstelen en wat we leren. Dat vertellen, dat doen we anoniem. Niet omdat we schijterds zijn, maar omdat het nou eens niet gaat om het plaatje. Het gaat om ons verhaal”, zo staat te lezen in de beschrijving. In afleveringen van ongeveer een kwartier komen allerlei onderwerpen aan bod, gaande van gewichtsproblemen tot depressie. En er wordt advies gegeven.

Online te beluisteren.

5. Waarom? Daarom!

“Waarom is de lucht blauw? Waarom kunnen schepen drijven? Waarom spreken we niet allemaal dezelfde taal?” Er zijn tal van kindervragen waar ouders, leerkrachten, tantes en nonkels geen pasklare reactie op hebben. Maarten en Dorothee van Q Music gaan op zoek naar de juiste antwoorden, samen met de hulp van presentator Lieven Scheire.

Online te beluisteren.

6. Dromen met sprookjes

Welk kind is er niet dol op sprookjes? De podcast ‘Luisteravonturen’ steekt oude legendes in een nieuw jasje en vertelt ook nieuwe verhalen. En dat op een energieke manier met veel humor, spannende geluiden en grappige personages.

Online te beluisteren.

7. Voor grote en kleine denkers

‘Wetenschapje’ is de nieuwste podcast van het audioproductiehuis Het Geluidshuis, voor grote en kleine denkers vanaf 8 jaar. Per aflevering gaan de makers op zoek naar het antwoord op één welbepaalde vraag. Denk: ‘Zou een dino kunnen overleven in de wereld van vandaag?’ of ‘Kan een robot verliefd worden?’. Elke aflevering geeft een wetenschapper meer info over kleine weetjes en grote feiten.

Online te beluisteren.

8. Spanning, please!

Seksuologe Lotte Vanwezemael scheert hoge toppen bij MNM, maar wist je dat ze ook een podcast heeft? Daarin vertelt ze alles wat je wil weten over liefde, vriendschap, relaties en seks.

Online te beluisteren.