De kunst van het kribbelen: na handletteren is doodlen de nieuwste hype

Lara gaat op zoek naar Vlaande­rens beste spaghetti bolognese: "Ik heb me er lang voor geschaamd dat het mijn favoriete gerecht is”

8 oktober Spaghetti bolognese: iedereen lust hem en iedereen heeft er ook een uitgesproken mening over. Lara Laporte (27) weet er alles van. Ze blogt erover en voor NINA gaat ze vanaf volgende week in heel Vlaanderen op bezoek bij de eethuisjes die volgens onze lezers de beste bolo serveren. Zelf nog een suggestie? Laat het ons nog snel weten. Maar first things first: waarom is dit gerecht Lara’s absolute favoriet? We vroegen haar de spaghettipieren uit de neus.