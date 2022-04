De Kempen voor beginners: 8 highlights uit de streek. “Natuurlijke geluiden van fauna en flora primeren hier”

Het ligt op een boogscheut van ’t stad, maar het voelt toch als een compleet andere wereld. Je herkent het accent uit de duizend, al blijft het behoorlijk onverstaanbaar. We hebben het over De Kempen natuurlijk, een fascinerende streek met heel wat troeven. Wij serveren je 8 eigenzinnige hoogtepunten voor jong en oud. “Oskaar Picknickbar installeert je picknick op je droomplek naar keuze en komt achteraf alles netjes terug inladen.”

De adrenalinekick: klim- en cablepark Hoogstraten

Recreatiedomein De Mosten pakt uit met een adrenalineshot van jewelste. Twee zelfs. Dit is de thuis van zowel Klimpark De Mosten, goed voor een 40-tal klimelementen en 2 indrukwekkende ziplines, als het Goodlife Cablepark op maat van durfals met wakeboards of waterski’s. Beginners leren zweven boven het water, gevorderde showmannen leven zich quasi nonchalant uit op de obstakels en stelen de show. Hang je toch nog liever in de strandbar of de bewaakte zwemvijver? Dat kan ook.

De romantiek zelve: Kempense begijnhoven

Wie moeite heeft om zijn innerlijke romanticus vrij te laten, geraakt gegarandeerd geïnspireerd in een van de Kempense begijnhoven – die bovendien op de UNESCO Wereld-erfgoedlijst staan. Dat van Hoogstraten, met witgekalkte huisjes en fotogenieke hofjes werd gesticht in 1380 en het laatste begijntje deed er in 1972 de deur dicht.

In het Begijnhof van Turnhout vind je huizen met standing, afgezoomd met hagen en smeedijzeren straatlantaarns. Ook in Lier wacht geen witgekalkt uniform geluk. Dit exemplaar dateert van 1258 en het is tevens een tikkeltje kleurrijker, schever en flamboyanter. Pastels à volonté, vensterbanken met plastieken bloemen en kasseisteegjes.

Cultuur én natuur: A Giant Sculpture in Kasterlee

Op het hoogste punt van het Provinciaal Groendomein Hoge Mouw in Kasterlee pronkt een reuzenhoofd. Een werk van het kunstenaarsduo Pieterjan Gijs en Arnaud Van Vaerenbergh, samen Gijs Van Vaerenbergh. Twee ton zwaar, zes meter lang, vijf meter breed, drie meter hoog en goed voor 2.115 aan elkaar gelaste driehoekjes. Dit reusachtige vrouwenhoofd lijkt op te rijzen uit het mulle zand. Zelfs klimmen is toegelaten dus laat je gaan. De berg die dit domein zijn naam schonk is trouwens 35 meter hoog en deel van een eeuwenoud landduinenrestant dat uitpakt met een unieke mix van naaldbossen, heide, vennen, duinen en holle wegen. Alleen in de Kempen!

De groene must: de Kalmthoutse Heide - Kalmthout

Dit is een van ’s lands oudste en grootste natuurreservaten. Grensoverschrijdend bovendien en in totaal goed voor 60 km² onherbergzaam gebied doorspekt met heide, vennen en dennen. Tussen half augustus en half september bloeit die struikheide en dopheide en kleurt de hele vlakte paars. Uitgerust met 25 bewegwijzerde paden, een nieuwe uitkijktoren en een stiltegebied. Hier primeren natuurlijke geluiden van fauna en flora. Uitzonderlijk stil dus. In dit stiltegebied zijn fietsers, ruiters noch honden toegelaten. Wel van de partij: Galloway-runderen, IJslandse paarden en veel schapen.

Picknicken zonder gedoe? Overal in de stille Kempen

Al dat groen wil je uiteraard op je gemak verkennen. Zonder je zorgen te maken over honger en dorst. Dat treft, want er zijn picknickarrangementen genoeg die leveren tot middenin de natuur! De Piknikfabrik levert een picknickfestijn op en rond die Kalmthoutse heide. Ook Oskaar Picknickbar installeert je picknick op je droomplek naar keuze (bij een van de Molse meren misschien?) en komt achteraf alles netjes terug inladen. En Dagbreek brengt je picknickkoffer naar enkele prachtplekken in Westerlo en Herselt waar je geniet van het zelfgebakken zonnebloembrood, de huisgemaakte tapenade en de verse cake.

4 x logeren in de Kempen

1. Beddermolen in Westerlo

Al in de 16de eeuw liet de Abdij van Tongerlo de Beddermolen optrekken. En al snel doken er ook een huis, een stal, een schuur en een bakhuisje op. Het hele domein werd onlangs vakkundig gerestaureerd. De molen maalt opnieuw en het bijhorende woonhuis is nu een eigentijdse maar authentieke vakantiewoning op maat van 10 personen. Gezellig rustiek zonder aan comfort in te boeten. Hier hang je in de zithoek, verzamel je rond de vuurkorf en geniet je met volle teugen van de rust op de molensite.

2. Bed Muzet in Lier

Met pubers op zwier? Check dan Bed Muzet. Dit eerste Belgische cultuurhostel blinkt in die groene oase rond de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, pal in de historische binnenstad. Je logeert in de gerenoveerde vleugel van het voormalige klooster van de Zwartzusters en mag meegenieten van de rustgevende binnentuin en Bar Muza, de heldere, eigentijdse bar van de academie. Een pleisterplek waar jong en oud graag vertoeven. Met workshops, expo’s en een kinderhoekje.

3. De Zwaluw in Kasterlee

Dit kleine vakantiedomein is goed voor vier vakantiewoningen, plek zat dus en de gigantische gemeenschappelijke tuin werd bovendien ontworpen op maat van kinderen. Met speeltuin, zandbak, minigolf, zwembad met privéstrand en een wandelpad dat door al dat moois slingert en ook geschikt is voor kinderfietsen. Elk zijn ronde! Petanque, picknicken of een vuurtje stoken, het kan hier allemaal. In de tuin van de Boerenzwaluw pronken ook een woonwagen en een eeuwenoude kastanjeboom met boomhut.

4. Toast in Hoogstraten

Boven dit gezellige ontbijt-, brunch- en lunch-adres blinken drie ruime kamers, elk met hun eigen troeven en stuk voor stuk bijzonder gezellig ingericht. Beneden lopen de hele dag mensen binnen om te genieten en logeergasten zijn welkom om hun voorbeeld te volgen. Uitgebreid ontbijten of een tussendoortje, het is alsof je er een tweede thuis bij krijgt.

