“De kans is groot dat je met jezelf in de knoop zit”: jouw horoscoop voor deze week

Ram 21-3 t/m 21-4

Het is goed om alles wat er deze week gezegd wordt met een korreltje zout te nemen, Ram. Je neemt alles veel te persoonlijk op en dat doet je niet bepaald goed. Daarbij is niet alles als kritiek bedoeld, ook al ervaar jij dat zo. Probeer objectief te blijven en wees extra lief voor jezelf.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je job of studie houdt je lekker bezig, Stier. Het is wel druk, maar niet op een vervelende manier. Je hebt het gezellig met collega’s of medestudenten en de samenwerking verloopt prima. De kans op een oplossing of uitstekend idee is groot, daar helpt planeet Uranus je mee. Durf van gebaande paden af te wijken, dan word je positief verrast.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Ben je jarig deze week, dan vier je het liefst je verjaardag buitenshuis. Je bent echt toe aan verandering. Is dat niet mogelijk, kijk dan wat wel binnen de mogelijkheden ligt. Praat er anders met je lief of vriendinnen over, wellicht hebben zij een goed idee. Voor de rest is het gelukkig wel supergezellig met vrienden en familie.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Helaas kun je de nodige frustraties ervaren deze week, Kreeft. Zelf ben je snel en wil je veel, alleen zit je omgeving niet in deze flow, waardoor het regelmatig botst. Het mag allemaal iets minder, ook voor jezelf. Tegen dit tempo ren je jezelf voorbij en dat is niet goed. Zorg voor ieders bestwil voor een gezonde balans.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Voor je gevoel verloopt de week superlangzaam, Leeuw. En met de retrogradegang van planeet Mercurius, blijft dat nog wel even zo. Zorg zelf voor toffe activiteiten of opwindende uitjes. Organiseer een etentje voor je lief of spreek af met een vriend(in). Op die manier geef je in ieder geval een positieve invulling aan je vrije tijd.

Maagd 24-8 t/m 22-9

De kans is groot dat je met jezelf in de knoop zit, Maagd. Dit heeft ook effect op je relatie. Gebruik deze week om je gevoelens en gedachten op een rijtje te krijgen. Praat erover met iemand die je vertrouwt of schrijf ze op. Hierdoor krijg je inzicht in jezelf en weet je waar werk aan de winkel is.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je verveelt je soms mateloos, zeker wanneer je je in een fikse dagelijkse sleur bevindt. Het is belangrijk dat je afleiding zoekt, blijf niet in deze mood hangen. Bel een goede vriend(in) op of ga sporten. Lees een goed boek of kijk een toffe serie. Het maakt niet uit wat, zolang je deze negatieve cirkel maar doorbreekt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je hebt weer heel wat ideeën, die je graag in de praktijk zou willen brengen. Daar is dit geen geschikte periode voor. Je kunt beter plannen maken en uitzoeken wat je werkelijk in gang wilt gaan zetten. Eind juni kun je dan goed voorbereid met je plannen aan de slag en dan is de kans op succes groot.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De communicatie tussen jou en je lief kan wat stroef verlopen, Boogschutter. Je hebt soms een kort lontje en het feit dat planeet Mercurius momenteel retrograde loopt, helpt niet bepaald mee. Zorg dat je voldoende tijd voor jezelf en je ruimte neemt. Dan ben je veel relaxter en kun je meer van je wederhelft verdragen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je job of studie slokt je op, zonder dat je dat in de gaten hebt. Dit heeft er vooral mee te maken dat je dat zelf geen probleem vindt. Het zorgt voor afleiding en je zet graag je tanden in een uitdaging. Zolang je ook af en toe tijd vrijmaakt voor jezelf, is dit geen probleem.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je aandacht gaat komende week vooral naar je job of studie, Waterman. Dit is een uitstekende week om te studeren nu planeet Mercurius retrograde is gaan lopen. Je doet er misschien iets langer over, maar wat je leert, blijft beter in je geheugen geprent zitten. Ook ben je prima in staat na te denken en te reflecteren.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Er is deze week veel gaande, Vissen en daardoor kan het onrustig, druk en hectisch zijn. Je wordt vaak gestoord of er komt iets tussen afspraken. Wanneer je je flexibel instelt en niet te veel vasthoudt aan een vaste planning, lukt het je om er prima mee te dealen. Gelukkig kun jij dat als geen ander.