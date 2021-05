De juiste vibes voor je kamerplanten. Plantplaylists zijn wereldwijd in opmars

Sinds de jaren 70 wordt beweerd dat audiotrillingen de groei van planten kunnen bevorderen. Sluitende wetenschappelijke bewijzen daarvoor werden er nog niet gevonden, maar we wagen ons er wel massaal aan, blijkt uit een wereldwijde enquête van Spotify. Het afgelopen jaar werd de playlist Music for Plants, waarin de streamingdienst naar eigen zeggen muziek en soundscapes bundelde die helpen om de groei te stimuleren, maar liefst veertien keer meer beluisterd.

Concreter doel

Vooral harmonische muziek zou planten goed doen, zeggen verschillende studies, en dat zie je aan de top vijf van muziekgenres voor planten op Spotify. We plezieren planten het liefst met fourth world-muziek, een mix van etnische wereldstijlen en elektronische sounds. Maar ook art pop, achtergrondmuziek, het genre ambient (synthesizer-muziek) en lo-fi beats zijn populair. Maar we gebruiken ook onze eigen stem om onze planten te doen groeien. Een vijfde van de planteigenaars heeft volgens de Spotify-enquête het afgelopen jaar tegen zijn kamerplanten gepraat.

Moesten de kamerplanten niet per se baat hebben bij al die verwennerij, dan is er nog altijd het positieve effect op ons eigen mentale welzijn. Bijna drie op de tien ondervraagden gaven aan dat het verzorgen van kamerplanten hen een concreter doel in het leven geeft, één op de vier is vastberaden ook in de toekomst nog even gepassioneerd met kamerplanten bezig te zijn.