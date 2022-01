“De dichters van nu staan met beide voeten in het leven.” Van slam poetry tot therapoëzie: dit zijn de trends in poëzieland

Insta-poëzie

Woordkunst vindt hoe dan ook zijn weg. Dat bewees ook literatuurwetenschapper Kila van der Starre, die ‘poëzie buiten het boek’ onderzocht. Ze analyseerde onder meer gedichten op voorwerpen, op lichamen (tatoeages!) of in het straatbeeld. Daaruit vloeide de website Straatpoëzie.nl voort: een inventarisatie van alle poëzie in de openbare ruimte, zowel bij onze noorderburen als bij ons. Het platform wijst je de weg naar zo’n 2.800 gedichten, je kan er ook zelf toevoegen.

De klassieke vormvereisten hebben plaatsgemaakt voor literaire vrijheid. Dat is niet nieuw, aldus De Strycker. Wél opvallend is de activistische ondertoon. “Vergeet de eenzaat die op zijn zolderkamertje mijmert over ongrijpbare thema’s.” In ‘2050' schetst Peter Verhelst de ecologische ravage, in ‘Aarduitwrijvingen’ snijdt Charlotte Van den Broeck feministische thema’s aan. In ‘Habitus’ vraagt de Caribisch-Nederlandse Radna Fabias zich af wat ‘thuis’ is. “De dichters van nu staan met beide voeten in het leven.”