"De dagelijkse sleur valt je zwaar": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit is een prima week om te relaxen met vrienden, Ram. Ben je op vakantie, dan kun je op locatie mensen bij elkaar trommelen en samen borrelen of barbecueën. Ben je thuis en nog aan het werk, dan gaat je dat vlotjes af. Ook dan is het aan te raden in je vrije uurtjes met anderen af te spreken.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit kan een uitdagende week voor je worden, Stier. Planeten Mercurius en Saturnus liggen dwars, wat communiceren pittig maakt. Je energielevel kan laag zijn en je motivatie is ver te zoeken. Ben je nog of alweer aan het werk, dan is het goed om jezelf niet te veel te pushen. Doe wat je kunt en laat de rest liggen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je stemming is deze week ontzettend goed. Je zit lekker in je vel en voor je gevoel zit je in een positieve flow. Heb je afgesproken met vrienden of familie, dan wordt het supergezellig, er valt in ieder geval genoeg te lachen. De kans is groot dat je nu veel tijd aan lezen besteedt met planeet Mercurius aan je zijde.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Bevind je je in een sleur, dan wil je er alles aan doen om dat te doorbreken. Dat gaat iets gemakkelijker wanneer je vakantie hebt, dan wanneer je nog of alweer aan het werk bent. Toch kun je dan ook dingen doen om het spannender voor jezelf te maken. Nodig bijvoorbeeld vrienden uit die je lang niet meer gezien hebt.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Ben je aan het werk, dan heb je daar weinig zin in. Je bent liever lui dan moe en je bevindt je graag in het gezelschap van vrienden of familie om mee te genieten. Toch kom je er soms niet onderuit om iets te doen. Wissel verplichtingen af met activiteiten die je wel tof vindt. Dat helpt alvast iets.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Nog steeds hangt er voor single Maagden liefde in de lucht. Mocht je de afgelopen weken niemand tegen het lijf zijn gelopen, dan is de kans zeer groot dat dit nu wel gebeurt. Heb je een vaste lief, dan beleven jullie veel plezier met elkaar, zowel buiten als tussen de lakens. Het wordt hoe dan ook genieten.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Ben je deze week aan het werk, dan heb je daar geen moeite mee. Je vindt het wel lekker dat er niet zoveel collega’s aanwezig zijn in verband met vakantie. Je kunt nu rustig je ding doen. Heb je deze week afgesproken met vriendinnen of familie, dan hebben jullie toffe gesprekken waar je nieuwe inzichten uithaalt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Nog steeds liggen er een aantal planeten dwars, Schorpioen. Gelukkig geef je niet zo snel op en ben je een echte doorzetter. Dat helpt je alsnog het beste uit deze week te halen. Beloon jezelf af en toe voor je inzet en harde werk, al is het maar met een lekkere kop koffie of een heerlijke massage door je lief.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Valt er iets te bespreken met je lief, een collega of goede vriendin, dan is dit de week om dat te doen. Met planeten Mercurius en Saturnus aan je zijde, ben je duidelijk en eerlijk en heb je het nodige begrip. Het lukt je om een compromis te sluiten wanneer dat nodig is. Ook voor sollicitatiegesprekken is dit een topweek.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Loop je deze week tegen problemen aan, dan vind je in no time een oplossing. Je hebt inventieve planeet Uranus aan je zijde, waardoor je snel nieuwe inzichten krijgt. Dit is ook handig wanneer je iets wilt organiseren of de sleur wenst te doorbreken. Met je originele ideeën weet je van een saaie dag toch nog iets speciaals te maken.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De week kan helaas nogal moeizaam verlopen, zeker wanneer je aan het werk bent. De dagelijkse sleur valt je zwaar en je kunt jezelf maar moeilijk motiveren. Probeer uitdagingen te zoeken in de taken die je hebt, dat maakt het iets toffer. Heb je ruzie met je lief, loop dan niet weg. Je kunt er beter meteen over praten.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit zijn prima dagen om creatief bezig te zijn, zeker wanneer het je hobby of job is. Het ontbreekt je nu absoluut niet aan ideeën en inspiratie. Reken daarnaast op verrassingen en onverwachte wendingen die de week extra bijzonder maken. De planeten zijn je nu op meerdere fronten in je leven gunstig gezind, ook wat betreft je liefdesleven.