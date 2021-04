“De dagelijkse sleur kost je steeds meer moeite”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je job of studie krijgt deze week alle aandacht, Ram. Daar heb je zelf ook zin in. Je gaat graag een nieuwe uitdaging aan of je zet je tanden in een tof project. Aan discipline en focus zal het je in ieder geval niet ontbreken. Zorg wel dat je in je vrije tijd ontspant, dat heb je nodig.

Stier 22-4 t/m 21-5

Ook al ben je jarig deze week, de week kan toch moeizaam verlopen. Je wordt voldoende in het zonnetje gezet, daar ligt het niet aan. Het is je job die het nodige van je vergt. Er wordt veel aan je getrokken en van je gevraagd en dat trek je af en toe niet meer. Zorg dus goed voor jezelf.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Op zakelijk vlak ziet het er top voor je uit deze week, Tweelingen. Je weet mooie resultaten te boeken of je krijgt de kans om meer met je talenten, kennis en vaardigheden te doen. Dat geeft je zelfvertrouwen een fikse boost. Ook financieel hoef je je geen zorgen te maken, ook dat ziet er goed uit nu.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Onder invloed van planeten Mars en Uranus barst je van de ideeën en inspiratie. Je staat te popelen om ze in de praktijk te brengen. Dit kan met je huis en interieur te maken hebben of met je look. Het kan ook een creatief project of een hobby betreffen. Wat het ook is, je beleeft er veel plezier aan.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Helaas ervaar je deze week de nodige weerstand, Leeuw. Niets lijkt vanzelf te gaan, alles kost moeite. Wanneer dat het geval is, kun je beter stoppen met strijden. Dat kost alleen maar energie. Accepteer dat het tijdelijk niet anders is. Focus je op wat wel lukt zonder al te veel problemen en stel de rest even uit.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Kom je voor problemen te staan, dan heb je daar in no time een oplossing voor, daar zorgt inventieve planeet Uranus wel voor. Ook bij kleine uitdagingen is deze invloed handig, je weet namelijk overal wel een draai aan te geven. Je bent wat dat betreft niet snel voor een gat te vangen deze week. Doe daar je voordeel mee.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je bent deze week graag met je job of studie bezig, Weegschaal. Enerzijds omdat je de nodige successen boekt, anderzijds omdat je er veel plezier aan beleeft en voldoening uit haalt. Hierdoor heb je onbedoeld weinig aandacht voor je lief of beste vriend(in), daar zou je wat meer op kunnen letten om teleurstellingen te vermijden.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Het is goed om je budget wat meer in de gaten te houden deze week, Schorpioen. Er kunnen namelijk onverwachte kosten of rekeningen je kant uitkomen en daar kun je maar beter op voorbereid zijn. Laat impulsaankopen even voor wat ze zijn, totdat je precies weet wat je nog te besteden hebt. Daarmee voorkom je problemen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je krijgt deze week veel gedaan en daar houd je een super goed gevoel aan over, Boogschutter. Je kunt het nodige van je to do lijstjes wegstrepen. Het ontbreekt je daarnaast niet aan focus en daadkracht. Handig wanneer je een studie of cursus volgt. Ook daar weet je nu een groot succes van te maken.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Er kunnen verrassende ontwikkelingen plaatsvinden, die je van je stuk kunnen brengen. Toch is dat niet nodig, de kans is groot dat het positief is. Het is meer het feit dat je zelf moeite hebt, wanneer iets niet volgens plan verloopt. Wanneer je dat wat meer los kunt laten, kan het juist een interessante week voor je worden.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De dagelijkse sleur kost je steeds meer moeite, Waterman. Je hebt behoefte aan afwisseling, spanning of een tof avontuur. Helaas zit dat er op korte termijn niet in, tenminste niet van buitenaf. Je kunt wel zelf initiatieven nemen om het allemaal spannender te maken. Neem een andere route naar je werk bijvoorbeeld of kook eens een exotisch nieuw gerecht.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je creativiteit laat je deze week niet in de steek, Vissen. Of je nu thuis met je interieur bezig bent of op je werk met artistieke projecten. Aan ideeën en inspiratie ontbreekt het niet met planeten Neptunus en Uranus aan je zijde. Wel kost het je hierdoor moeite om stil te zitten. Je wilt constant iets met je ideeën doen.