Dankzij TikTok kan je voor de eerste keer ooit een kijkje achter de schermen nemen bij de Olympische Spelen

Een tienduizendtal sporters uit meer dan 200 verschillende landen strijdt momenteel om een gouden medaille tijdens de 32ste editie van de Olympische Spelen in Tokyo. Niets nieuws, maar wel een primeur is #OlympicTikTok. Via de hashtag (die al meer dan 44 miljoen keer bekeken is) geven deelnemende atleten een nooit eerder gezien kijkje achter de schermen.

Sinds de vorige editie van de Spelen is TikTok een stuk populairder geworden, tot op het punt dat de app zelfs beïnvloedt wat we doen, laten, eten en lezen. En dankzij het platform zijn we sinds dit jaar ook in staat om te zien hoe het er precies aan toe gaat tijdens de Olympische Spelen, en dat is een echte primeur.

Kartonnen bedden

De meeste mensen zullen nooit een voet zetten op het grondgebied van een Olympische dorp, maar dankzij TikTok hoeft dat ook niet. Onder de hashtags #Tokyo2020, #OlympicTikok en #TokyoOlympics delen atleten van over heel de wereld hoe zij het evenement in Japan ervaren. Prangende vragen worden beantwoord, controversiële thema’s worden besproken. Zo wierpen de kartonnen bedden waarop atleten moeten slapen veel vraagtekens op (zijn het soms antiseksbedden?), maar Australische waterpolospeler Tilly Kearns (20) was zo lief om ons wat context te geven. “Ja, de bedden zijn echt van karton gemaakt, maar het gaat om héél hard karton dat niet kan breken. Je kan je bed en matras aanpassen naar je eigen voorkeuren en het is milieuvriendelijk.”

(Lees verder onder de video.)

@tillykearns Reply to @lifeofriley2 Beds in the Olympic village, YES they are made from cardboard 😋 ♬ Dreams (2004 Remaster) - Fleetwood Mac Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gratis cola

Amerikaanse rugbyspeler maakte een TikTok video genaamd ‘dingen die gewoon logisch zijn in het Olympisch dorp’. Daarin geeft hij insider info over hoe het er precies aan toe gaat, met een focus op het praktische. Zo blijkt er een eetzaal te zijn die 24/7 geopend is voor alle 10.000 atleten, zijn er gratis Coca Cola-automaten en rijden er blijkbaar autonome autootjes rond in het dorp.

(Lees verder onder de foto.)

@codymelphy Olympic Village insider edition 👀 ##tokyo2020 ##olympics ##teamusa ##olympicvillage ♬ Paradise - Bazzi Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook turnster Maellyse Brassart (20) van het Belgische team laat ons meekijken van op de eerste rij, van de trainingen tot het uitzicht van op de kamer.

(Lees verder onder de video.)

Diepe gesprekken

De Amerikaanse rugbyspeler Ilona Maher (24) is momenteel goed op weg om een TikTok-ster te worden, vanwege de ironische draai die ze aan haar video’s geeft. In onderstaand filmpje legt ze uit hoe de gesprekken in het Olympisch dorp eraan toe gaan, namelijk: kort en oppervlakkig.

(Lees verder onder de video.)

Maar die korte, oppervlakkige ontmoetingen kunnen ook zo hun voordelen hebben. In onderstaand filmpje toont Ilona hoe haar ‘sad girl mood’ (droevig meisjeshumeur) meteen voorbij gaat eens ze een sexy Olympische speler tegenkomt.

(Lees verder onder de video.)

Af en toe moet er natuurlijk ook getraind worden, zoals we dan weer kunnen zien in onderstaand filmpje.

(Lees verder onder de video.)

Meer Olympische Spelen content vind je onder de hashtags #Tokyo2020, #OlympicTikok en #TokyoOlympics.

Lees ook :