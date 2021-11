Dankzij dit nieuwe speeltje kunnen baasjes videobellen met hun hond

Tijdens de lockdown zijn honden er gewend aan geraakt dat hun baasjes voortdurend thuis waren. Voor de kwispelende huisdieren is het dus moeilijker geworden om alleen te zijn. Wetenschappers van de Universiteit van Glasgow hebben daar iets op gevonden: Ilyena Hirskyj-Douglas, een specialist in computertechnologie voor dieren, en haar collega’s hebben een apparaatje ontwikkeld, de DogPhone.

Controle

In feite is het een zachte bal waar een hond mee kan spelen. Wanneer het speeltje beweegt, krijgt het baasje op z’n laptop een melding te zien dat zijn of haar huisdier wilt bellen. De eigenaar kan dan kiezen om de videocall te accepteren of te weigeren, en kan op eender welk moment ophangen. Mensen kunnen zelf ook initiatief nemen om te bellen, maar dan moet de hond thuis de bal oppakken.

“Er bestaat al veel technologie om huisdieren in de watten te leggen. Denk aan gadgets om te meten hoeveel je hond beweegt of eet, maar hierbij heeft het dier in kwestie niks te zeggen”, vertelt Hirskyj-Douglas. “We hebben dus een primeur in handen: we tonen aan dat honden zelf ook de touwtjes in handen kunnen nemen en keuzes kunnen maken als het op digitale toepassingen aankomt.”

Volledig scherm Wetenschapper Ilyena Hirskyj-Douglas en haar zwarte labrador, Zack. © Ilyena Hirskyj-Douglas

Hirskyj-Douglas heeft de DogPhone zestien dagen uitvoerig getest, samen met haar hond, een negenjarige zwarte labrador die luistert naar de naam Zack. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Proceedings of the Association for Computing Machinery on Computer-Human interaction’ en ze werden gepresenteerd op een congres in Polen.

Per ongeluk versus bewust

Tijdens de proefperiode hield de onderzoekster een dagboek bij. Daaruit blijkt duidelijk dat Zack heel wat telefoontjes pleegde. Soms toevallig, soms bewust. De ene keer sliep hij op de DogPhone, een andere keer was hij iets aan het zoeken in zijn mand waardoor hij de innovatieve bal een duwtje gaf. Andere keren pakte hij de bal op en liep hij rechtstreeks naar het computerscherm, alsof hij blij was om zijn baasje te zien en met haar wou interageren.

Quote Het was overduide­lijk dat Zack blij was om me te zien. Onderzoekster Ilyena Hirskyj-Douglas

“We kunnen niet volledig zeker zijn dat Zack zich bewust was van zijn acties”, reageert Hirskyj-Douglas. “Maar het was overduidelijk dat hij geïnteresseerd was in wat er gebeurde, dat hij blij was om me te zien en dat hij dezelfde gedragingen stelde alsof ik écht in de kamer was bij hem.”

“Het komt erop neer dat we honden een keuze kunnen geven”, stelt ze nog. En dat kan vooral positief uitdraaien voor pandemie-puppy’s en andere honden die met lede ogen toezien hoe hun baasje de deur uitstapt. “Het enige nadeel is dat je als baasje stress kunt krijgen van de DogPhone. Een onverwacht gevolg, maar ik merkte zelf dat ik bezorgd werd als ik Zack belde, maar hem niet te zien kreeg. Die kink moeten we nog uit de kabel krijgen. Of het ligt aan mijn overbezorgde zelf, natuurlijk.” (lacht)

