“Daar waar deuren dicht gaan, worden nieuwe geopend”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je eigen planeet Mars ligt deze week dwars en dat merk je direct aan je energielevel, Ram. Je wilt van alles, alleen heb je daar de puf niet voor. Je kunt dat beter accepteren dan ertegen vechten, het is even niet anders. Dit is wel een goede week om problemen aan te pakken en serieuze gesprekken te voeren.

Stier 22-4 t/m 21-5

De nodige veranderingen dienen zich deze week aan, Stier. Het is belangrijk dat je hier niet gestrest door raakt, want je kunt er weinig aan veranderen. Word je liever bewust van het feit dat niet alle veranderingen slecht zijn. Daar waar deuren dicht gaan, worden nieuwe geopend. Dat maakt deze week interessant en zorgt tegelijkertijd voor nieuwe inzichten.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je gaat deze week als een speer met vurige planeet Mars aan je zijde, Tweelingen. Je weet waar je voor staat en dat laat je zien ook. Heb je een duidelijk doel voor ogen, dan geeft deze invloed je een extra duwtje in de rug. Anders kan deze energie je juist onrustig maken. Zorg dan voor een goede uitlaatklep.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

De week verloopt helaas anders dan je in gedachten hebt, Kreeft. Taken en projecten vallen tegen of het zit niet mee om wat voor reden dan ook. Laat dit niet je week bepalen, laat het los zodra je thuis of vrij bent. Afleiding kan daarbij helpen. Stort je op hobby’s waarbij je je ontspant, dat verbetert in no time je humeur.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Wat de liefde betreft, heb je de wind in de rug, Leeuw. Zeker wanneer je aan het daten bent of iemand ontmoet. De klik is er meteen en dat zorgt voor spannende momenten. Heb je interesse in iemand, twijfel dan niet en stap op hen af. Heb je reeds een relatie, dan krijgt je seksleven een fikse boost.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Ook in jouw week kunnen de nodige veranderingen plaatsvinden, Maagd. Schrik daar niet van, de meeste dingen zijn geen verrassing. Doe er juist je voordeel mee. Grijp kansen die zich aandienen en los waar mogelijk problemen op. Op die manier haal je het beste uit je week en word je er uiteindelijk nog beter van ook.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Dit kan een onvoorspelbare week voor je worden, met de invloed van planeten Mercurius en Mars. Dat maakt het wel tof en verrassend, zeker als je deze week jarig bent. Pin je niet te veel vast aan een planning en laat de dagen over je heenkomen. Volg je impulsen, want die brengen je precies waar je moet zijn.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Financieel ziet het er top voor je uit, Schorpioen. Je mag rekenen op een extraatje of zelfs meer salaris. Het kan ook zijn dat een rekening vervalt of goedkoper uitvalt. Hoe dan ook, je bent er goed mee. Gebruik dit voor iets tofs. Verwen jezelf ermee of doe iets romantisch met je lief. Soms moet je het leven spontaan vieren.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je zit in een prima flow en lekker in je vel, Boogschutter. Het lijkt erop dat je alle balletjes in de lucht kunt houden en tegelijkertijd een balans kunt creëren. Probeer dit zo lang mogelijk vast te houden! Dit is een prima week voor sport en fysieke bezigheden. Doe klusjes in huis of ga stevig wandelen of fietsen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

In je relatie kunnen wat spanningen rijzen deze week, Steenbok. Je lief ziet sommige dingen anders dan jij en dat kan botsen, zeker wanneer je vasthoudt aan je mening. Probeer er samen uit te komen door erover te praten of het erover eens te worden, dat jullie het oneens zijn. Dan lost de spanning in no time weer op.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Dit is een topweek om als single op iemand af te stappen of te gaan solliciteren, Waterman. Je hebt de juiste planeten aan je zijde om ervoor te gaan en successen te boeken, doe er dus je voordeel mee! Je komt goed over en het ontbreekt je niet aan zelfvertrouwen en daar kom je heel erg ver mee.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit kan een verwarrende week voor je worden, Vissen. Je volgt soms niet wat er gebeurt of wat consequenties van je acties kunnen zijn. Merk je dit op, sta dan even stil bij de situatie en laat het op je inwerken, dan weet je daarna beter wat te doen en of dat werkelijk is wat je wilt.