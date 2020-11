Coronaproof kerstfoto’s? Familiefotograaf roept op om je gezicht tegen het raam te plakken: “Laten we ook mooie herinneringen creëren aan de lockdown”

8 creatieve manieren om je mondmasker op een veilige manier te DIY’en: “Gebruik glasparels, want die zijn wasbaar”

6 oktober De Amerikaanse zangeres Lana Del Rey (35) kreeg afgelopen weekend bakken kritiek over zich heen, toen ze met een mondmasker met gaatjes de deur uitging. Toegegeven, het is niet altijd even gemakkelijk om op de proppen te komen met een origineel alternatief voor zo’n lelijk blauw wegwerpmasker. Een DIY-experte geeft tips en inspireert je om zelf creatief, maar verantwoord aan de slag te gaan. “Een parelketting om je masker aan te hangen, zoals bij een zonnebril, is hip nu.”