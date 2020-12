Coronaproof én op afstand gezelschapsspelletjes spelen met de familie? Onze redacteur tipt de beste bordspelen om online te spelen

Oostende Restau­rants maken zich op voor érg drukke takeaway op kerstavond: “Maar denk nu niet dat één topdag alle verliezen goedmaakt”

23 december Nee, de aanloop naar kerst is niet zoals we gewoon zijn. Maar dankzij de keiharde inzet van tal van horecazaken, kunnen we het thuis heel gezellig maken én lekker eten. Het is momenteel alle hens aan dek bij de restauranthouders en chefs, die honderd tot wel vierhonderd afhaalgerechten moeten klaar hebben op kerstavond en kerstdag. Een huzarenstukje. Wij gingen bij vier restaurants in de potten loeren. “Koken is één ding, alles labelen en de hele administratie nemen veel méér tijd in beslag.”