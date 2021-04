Corona, met de C van creatief: zo brengt de pandemie de beste ideeën naar boven

Naar een drive-in cinema of in de ban van de ronde: met deze 7 tips maak je er een spectacu­lair paasweek­end van

3 april Natuurlijk zitten we deze zondag allemaal aan het scherm gekluisterd voor de belangrijkste wielerwedstrijd en is Oudenaarde weer even het middelpunt van de wereld. Ook Frederik Backelandt, uitgever van fietsmagazine Grinta! en wielerblad Cycling, is fan. In Cycling Hotspots noemt hij de Oost-Vlaamse stad en de Flandrien-omgeving errond een van de toplocaties in Europa voor wielerfanaten (m/v/x). Perfect om zelf eens te doen! Of met een beetje geluk zit er binnenkort wel een buitenlandse fietsvakantie in naar een van de andere elf plekken uit het boek.