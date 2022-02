COLUMN. Sylvia zit een week zonder CovidSafe-pas: “Met mijn blonde kop geraak ik toch overal binnen”

De dag van vandaag kan je simpelweg niet zonder smartphone door het leven. Zeker niet nu we plots een digitaal certificaat nodig hebben om horecazaken en openbare ruimtes te betreden. Schrijfster Sylvia Van Driessche (45) ondervindt aan den lijve hoe vervelend het is zonder de juiste documenten. “Het is misschien een blonde gedachte, maar misschien wordt het tijd om te stoppen met aan gewone burgers te vragen om ons in onze vrije tijd te controleren op onze medische geschiedenis.”

Schrijver Sylvia Van Driessche (45) en topmodel Elise Crombez (39) zijn innig bevriend. Twee totaal andere levens, verenigd in één zielsverwantschap. Om de beurt schrijven ze hier een persoonlijke column.

De jongste weken had ik het gevoel dat ik in een slechte Hollywoodfilm was beland waarin mijn identiteit was uitgewist. Het begon allemaal met een nieuwe gsm. Alles was probleemloos overgezet, alleen de CovidSafe-app blokkeerde. Sta je daar op restaurant met een certificaat dat ergens verloren is gegaan in cyberspace.

“Geen probleem, ik kijk straks nog wel eens”, zei de ober, die dat vervolgens vergat. Ofwel vond hij het vervelend om me hierover aan te pakken gezien het niet zijn job is om burgers in hun vrije tijd te controleren op hun medische geschiedenis.

Quote Elke keer trok ik de ‘Ik ben blond’-kaart. Dat doe ik wel meer. Vooroorde­len, zolang ze er zijn, in mijn voordeel gebruiken.

De komende weken herhaalde dat scenario zich en trok ik elke keer de ‘Ik ben blond’-kaart. Dat doe ik wel meer. Vooroordelen, zolang ze er zijn, in mijn voordeel gebruiken: “Raar. Geen idee hoe dat komt, het blijft maar draaien. Ik snap het niet.” Elke keer kreeg ik hetzelfde antwoord: “We proberen het straks nog wel eens.” Vervolgens mocht ik elke keer binnen. Tot ik mijn toneelopvoering beu werd en die zever terug op mijn gsm wilde. Maar het lukte niet, ook niet met computermensen erbij.

“Er is iets met je identiteit”, concludeerde mijn man, “er is geen andere verklaring.” Dus belde ik naar een oldschool nummer met de vraag mijn vaccinatiebewijs papiergewijs op te sturen; mijn excuses aan het milieu.

“Denk eraan dat het opsturen van uw vaccinatiebewijs langer dan een week kan duren”, waarschuwde een stem. “Jezus, sturen jullie die dingen op via een fles die jullie in zee gooien?”, riep ik in mijn gsm. “Dat zou anders wel sneller aankomen!” Geen zorgen, het was een computerprogramma, ik had geen echte identiteit aan de lijn. Net zoals ik er geen was.

Quote Ik eindigde in het digipunt van de bieb waar ze (voorname­lijk grijze) mensen helpen die niet om kunnen met technolo­gie.

Met mission impossible-allures repte ik me naar de dienst bevolking, die me terug naar huis stuurden om mijn woonkamer overhoop te halen en enkele goed verborgen identiteitscodes terug te vinden. Ik eindigde in het digipunt van de bieb waar ze (voornamelijk grijze) mensen helpen die niet om kunnen met technologie. “Je hebt geen idee hoeveel identiteiten ik intussen had kunnen stelen”, zei mijn helper. “Iedereen geeft me zomaar hun persoonlijke codes.”

“Hier is de mijne”, zei ik. “Go for it.” Het is misschien een blonde gedachte, maar misschien wordt het tijd om te stoppen met aan gewone burgers te vragen om ons in onze vrije tijd te controleren op onze medische geschiedenis. Geen enkele ober wil die verantwoordelijkheid nog. En ik raakte met mijn blonde kop toch overal binnen.

@sylviavandriessche op Instagram

Lees ook: