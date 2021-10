COLUMN. Sara Leemans schrijft over 33-jarige single Hanne: “Ik vind het fijn dat ik na m’n dertigste toch één fancy ding heb staan in de keuken, buiten mezelf”

Las jij al klimaatfic­tie of ‘klim-fi’? Waarom dat genre in opmars is. “Sommige auteurs denken verder dan de rampen”

31 augustus Wie graag boeken verslindt, merkte misschien al dat een nieuw thema de kop opsteekt in de literatuur. Klimaatfictie, ofwel klim-fi, is aan een opmars bezig is. Geert Buelens, Vlaamse literatuurwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht, legde op Radio 1 uit waarom klim-fi zo populair en here to stay is.