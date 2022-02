COLUMN. Elise Crombez over nare ervaring met Uber: ““Waarom zeg je dat?”, reageerde hij”

Als model Elise Crombez in Kaapstad vertoeft voor haar werk, krijgt ze de tip om Uber te gebruiken als vervoersmiddel. Beroep doen op dat bedrijf blijkt in het begin inderdaad het beste idee, maar na rit nummer drie komt daar verandering in: bij Uber vinden ze een opmerking van Elise wel erg zorgwekkend.

Ik had net gesurft en de beste burger gegeten toen ik met zicht op zee – en op mijn glas Zuid-Afrikaanse wijn – de laatste pagina’s van mijn boek ‘Beautiful world, where are you?’ las. Ik werd naar Kaapstad overgevlogen voor een toffe modellenjob en had de juiste beslissing genomen om wat langer te blijven. Het was hier zomer en mijn geluk kon niet op.

“Gebruik Uber om rond te geraken, taxi’s zijn niet altijd betrouwbaar of gemakkelijk te vinden”, raadde de producer van de job mij aan. Ik was aangenaam verrast en installeerde mijn app opnieuw. Mijn laatste rit dateerde van juli 2020 toen ik in New York mijn inboedel in een container richting België had gezet. Kaapstad was mijn tweede lange reis in anderhalf jaar en met heimwee luisterde ik aandachtig naar de veiligheidsinstructies in het vliegtuig. “Verwijder uw mondmasker vooraleer u het zuurstofmasker aan doet.”

“Om de privacy van onze stewards en stewardessen te beschermen vragen wij u om geen foto’s of video’s te maken zonder toestemming.” Corona en smartphonegerelateerde privacyproblemen hadden de veiligheidsspeech gehaald, het hoort bij de tijdsgeest zoals het rookverbod in 1998.

Net wanneer ik mijn vierde rit van de dag wou bestellen, bleek dat het Uber-team mij had proberen te contacteren om een ‘zorgwekkende feedback’ te bespreken. Bovendien bleek mijn account voorlopig geblokkeerd. Het heen-en-weer berichtenverkeer leverde weinig op en ik kreeg niemand aan de lijn. Ik dacht aan de Uber-driver die mij naar de surfspot had gebracht en hoe hij met moeite zijn ogen kon openhouden. Ik vroeg hem toen vriendelijk of hij moe was en of hij de radio wou aanzetten, meer niet.

“Waarom zeg je dat?”, had hij gereageerd, “Ik ben niet moe.” Ik zei “Ok”, gaf hem uiteindelijk toch 5 sterren en de maximumfooi omdat hij tenslotte hard werkt en ik veilig op mijn bestemming was geraakt. Terwijl ik me extatisch in een surfpak wrong, werd mijn bezorgdheid ergens bij Uber als zorgwekkend veroordeeld.

“Use Bolt, it’s better and cheaper”, probeerde de ober terwijl hij mij een glas wijn trakteerde maar mijn kredietkaart werd in die app niet geaccepteerd en bij de vraag waar ik geld voor een taxi kon afhalen, moest hij ook hard nadenken. Uiteindelijk moest ik alle apps vergeten, loskomen van mijn scherm en de producer bellen om – iets wat ik liefst niet doe – hulp te vragen. Hij stuurde me een Uber op kosten van de job en gaf me ondertussen nog wat tips voor mijn laatste dag. De volgende ochtend was mijn account opnieuw actief en hoewel ik nog altijd niet weet wat het probleem was, bleek de oplossing om een kort lontje te beheersen: surfen.

