COLUMN. 33-jarige single Hanne trakteert zichzelf op een wellness. “Eén nadeel: er zijn andere mensen”

Tijdens een zonnige zaterdagmiddag en een goed gesprek met een vriendin komt Hanne op het bijstere idee om zichzelf op een wellness te trakteren. Maar als ze zich dan toch gaat ontspannen, vermijd ze liever mensen. Al blijkt een privéwellness na een grondige prijs-kwaliteitsanalyse toch niet helemaal hetgeen waar ze aan toe is. Op naar een hotel met zicht op zee, ontbijt, sauna en zwembad dan maar. Slechter kan ook, al verloopt niet alles volgens plan. “Daar sta ik in badjas en slippers, oog in oog met een dertigtal orthodontisten.”

Sara Leemans, van het satirische Instagramaccount ‘Dansaertvlamingen’, schrijft elke week over het leven van de 33-jarige single Hanne. Een mix van muizenissen en situaties uit het echte leven. Situaties die soms gênant of absurd zijn, maar vooral erg herkenbaar.

“Misschien moet je eens lekker ontspannen? Heb je al eens een wellness geprobeerd?” Het was een verrassend zonnige zaterdagmiddag, en hoewel het koud was, dronken Eef en ik onze koffie op het terras. Gezien ik mezelf tegenwoordig forceer om nieuwe dingen te proberen neem ik haar raad ter harte.

Bovenmaatse boeddhabeelden

Met een stel schouders flink in de knoop, een vol hoofd en benen die nauwelijks uit bed willen word ik blij van de gedachte aan een zwembad voor mij alleen. Ik duik diezelfde dag het internet in, maar wat ik vind, maakt me allesbehalve ‘zen’. Ik zoek tabblad na tabblad naar een privéwellnessplek (de term alleen al). Privé omdat ik huiver bij de gedachte aan mensen die ik niet zelf kies om m’n allerminst afgetrainde kont aan te laten zien. Privé omdat ik dringend moet werken aan m’n sociale angsten. Privé omdat àls ik me aan een sauna waag ik de deur van dat kot op een kier wil kunnen laten staan, want ik heb Final Destination gezien en wil geen verstikkingsdood sterven. Oké, misschien heb ik meer angsten om aan te werken.

Tabblad na tabblad zie ik dure plekken met bovenmaatse boeddhabeelden, schermen met slecht geprinte afbeeldingen van palmbomen en verhoogjes met plastic turnmatten waarop ongetwijfeld duizenden koppels hebben liggen vrijen. Hier heb ik geen zin in.

Na een prijs-kwaliteitsanalyse beslis ik om een hotel te boeken met zicht op zee, ontbijt inclusief, waar een heuse wellness huist. Eén nadeel: andere mensen, waar ik dus lichtjes tot zeer bang voor ben. Even na aankomst scheer ik de rest van mijn benen, hijs ik me in bikini, gooi ik de hotelbadjas en slippers aan en snel ik naar beneden, richting zwembad. Aangekomen op de juiste verdieping blijkt er een medisch congres aan de gang waarvan de deuren, om coronaredenen, wagenwijd openstaan. Daar sta ik in badjas en slippers, oog in oog met een dertigtal orthodontisten. Een personeelslid weet me met stralende glimlach te vertellen dat ik me dien om te kleden in de wellness zelf.

Met rood hoofd kom ik eindelijk aan in de wellnessruimte en tref ik een leeg zwembad. Enkele handdoeken op de ligstoelen doen vermoeden dat andere gasten ook dachten dat het er rond etenstijd leeg zou zijn. Toch waag ik de sprong en duik ik in het water. Mijn schouders ontspannen, mijn benen zijn mee. Even later spot ik de handdoekleggers in de jacuzzi, twee mannen van middelbare leeftijd. Ik loop voorbij met m’n hoofd naar beneden en vang op dat het om een zakendeal gaat. Ik stel me veel vragen, maar die zijn voor straks. De sauna is leeg, ik laat de deur op een kier en laat m’n gedachten – eindelijk – wegwaaien.

Door sara leemans, @dansaertvlamingen op Instagram.



