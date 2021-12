COLUMN. 33-jarige single Hanne gaat op zoek naar kerstcadeaus: “Die 30 euro kan ik beter sparen voor dat huis dat ik nooit ga kunnen betalen”

Cadeautjes kopen deze tijd van het jaar, het is een hele beleving. De een krijgt er geen genoeg van, de ander vreest het meer dan de dood. Voor de 33-jarige single Hanne staat één ding vast: volgend jaar bestelt ze haar kerstcadeaus online. “Het was wat media zouden noemen: ‘koppen lopen’ in een afgesloten ruimte, en laat dat net het tegenovergestelde zijn wat in tijden van omicronvarianten en stijgende cijfers ‘een slim idee’ is. En ik wist het. Ik wist dat dit een regelrechte fout was.”

Sara Leemans, van het satirische Instagramaccount ‘Dansaertvlamingen’, schrijft elke week over het leven van de 33-jarige single Hanne. Een mix van muizenissen en situaties uit het echte leven. Situaties die soms gênant of absurd zijn, maar vooral erg herkenbaar.

“Het was een fout. Ik wist op voorhand dat het een fout was. Ik wist dat ik het niet moest doen maar toch gebeurde het. Ik trok, in de wanhopige zoektocht naar cadeaus voor m’n hele familie en dichte vriendenkring, naar een groot, niet nader te noemen winkelcentrum in de rand van de stad. Ik had voor de gelegenheid een auto en een vriend meegenomen die dat ding kan bedienen. We waren redelijk goed voorbereid: we wisten ongeveer wat we nodig hadden én we hadden slechts één uur vertraging opgelopen omdat ik iets te ambitieus nog een kookwas had ingestoken. Die cursus timemanagement heb ik nog tegoed.”

Quote Op de afrit richting parking wisten we het allebei: met wat geluk komen we hier levend uit.

Sliert van degelijke familiewagens

“Op de afrit richting parking wisten we het allebei: met wat geluk komen we hier levend uit. Slenterend schoven we aan bij de sliert van degelijke familiewagens, propvol joelende en huilende kinderen onder de vijf jaar. Op zoek naar parking. Die we pas vonden na een uur rondjes rijden, wild geclaxonneer van diezelfde degelijke gezinswagens achter ons, en één gillende uitspatting langs mijn kant.”

“Wanneer we eindelijk een plekje konden bemachtigen, begon het echte circus. Ontevreden kinderen baanden zich een weg naar de donutstand, wijzend naar hun gewenste dessertje. Kleren lagen op hopen, winkelmedewerkers met de handen in het haar. Wat we naast kerst en corona ook over het hoofd hadden gezien, was dat het een weekend vol kortingen was, overgewaaid uit Amerika. Het was wat media zouden noemen: ‘koppen lopen’ in een afgesloten ruimte, en laat dat net het tegenovergestelde zijn wat in tijden van omicronvarianten en stijgende cijfers ‘een slim idee’ is. En ik wist het. Ik wist dat dit een regelrechte fout was.”

Wegwerpcadeaus

“Wanneer we eindelijk een winkel vonden waar social distancing enigszins mogelijk was en ik een zoveelste kersteditie zeep-combodoos in handen had voor m’n moeder, besefte ik dat we als familie beter even nadachten over namen trekken, in plaats van zomaar tijd en geld te steken in wegwerpcadeaus waar niemand echt iets aan heeft. M’n moeder ruikt op zich al redelijk goed. En die 30 euro kan ik beter sparen voor dat huis dat ik nooit ga kunnen betalen.”

Quote De gastheer voerde een betoog over de ineficiën­te bezorging van z’n geurkaar­sen: “Ik heb drie gemeente­gren­zen moeten doorkrui­sen om m’n pakje op te halen. De hel!”

“Wanneer we uit het winkelcentrum geraakten, van de parking en weer rustig konden ademen, schoven we aan tafel bij een bevriend koppel. De gastheer voerde een betoog over hoe inefficiënt de bezorging verliep van z’n zorgvuldig uitgekozen geurkaarsen waarvan het aroma de ruimte vult. “Ik was zogezegd niet thuis, maar ik heb geen bel gehoord! Ik heb drie gemeentegrenzen moeten doorkruisen om m’n pakje op te halen: de hel!” Maar ik weet beter. De hel, dat is een overvol winkelcentrum, in volle coronatijd, op zaterdagnamiddag enkele weken voor kerst. Ik bestel volgend jaar mijn kerstcadeaus online, in de hoop dat de arbeidsvoorwaarden bij postbedrijven tegen dan een pak beter zijn. Ik betaal graag extra voor bezorgkosten.”

Door Sara Leemans, @dansaertvlamingen op Instagram.

