‘Cheap Nordic Houses’ doet je wegdromen bij betaalbaar Scandinavisch vastgoed: “De hygge druipt ervan af”

De woningprijzen in België vliegen de pan uit. Voor zij die op zoek zijn naar een stekje of er gewoon van houden om door immosites te scrollen, is dat pijnlijk. Zo veel moois, maar zo onbetaalbaar. Dan is het een pak fijner om door de Instagramaccount ‘Cheap Nordic Houses’ te scrollen. Prachtige Scandinavische stulpjes, te koop voor een prikje: goed voor een portie heerlijk wegdromen.

Een huis in België komt met een almaar duurder prijskaartje. Volgens de notarisbarometer is de gemiddelde woningprijs in 2020 met 5,7 procent gestegen, naar 276.993 euro. Voor veel Belgen betekent dat diep in de buidel tasten voor een eigen stulpje.

Kopen in Scandinavië

Dan is het blijkbaar een pak slimmer om naar Scandinavië te emigreren. Of dat doet ‘Cheap Nordic Houses’ ons toch geloven. De geniale Instagramaccount lijst huizen op die te koop staan in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Groenland en de Faeröer Eilanden. Altijd charmant, en vooral: altijd erg betaalbaar.

Wie precies achter de account zit, is niet geweten. Alleen dat de bedenker zelf in Göteburg, Zweden woont. Sinds april 2020 doorzoekt hij of zij de Scandinavische immosites om alle huizen te verzamelen die binnen het plaatje passen: pittoresk, afgelegen en (spot)goedkoop. De prijzen schommelen vaak tussen de 50.000 tot 150.000 dollar (zo’n 42.000 tot 125.000 euro), soms nog een pak goedkoper, zelden duurder.

Meestal is er wel nog wat werk aan de huisjes, maar dat ze bakken potentieel hebben, zie je meteen. Mooie open haarden. Veel hout. Grote ramen. Veel ruimte. En dan vaak nog een indrukwekkend uitzicht erbovenop. Want altijd ligt het huis in het groen. Aan een uitgestrekt meer, in een bloemenveld of dennenbos, tussen de bergen of in een winterwonderland.

‘Ik heb de vliegtuigprijzen al opgezocht’

“Verdoe wat tijd bij ons en verlies jezelf in een dagdroom”, schrijven ze op hun website. En dagdromen doe je sowieso. Daar kunnen twee fervente followers op onze NINA-redactie over meepraten. “Ik sla in mijn hoofd al meteen aan het verbouwen als ik die huizen zie”, zegt grote fan Renée. “De hygge druipt er ook gewoon van af. Je ruikt al bijna het haardvuur bij sommige foto's. En dan staan die huisjes nog allemaal in zulke mooie, desolate plekjes. Deze Instagrampagina vervult al mijn cottagecore-dromen. Ik heb al eens opgezocht wat het zou kosten om naar daar te vliegen.” “Zeker als je dan de prijzen van die stulpjes ziet...”, vult collega Liesbeth aan. “Ik ben al in IJsland geweest en die natuur en rust heeft een grote indruk nagelaten. Ja, het doet dromen van een leven in het idyllische Scandinavië.”

Bij elk stulpje geeft Cheap Nordic Houses meteen ook wat informatie mee. De geschiedenis ervan, de sterktes, enkele praktische must-knows, waarom het typisch Scandinavisch is. In de wekelijkse nieuwsbrief die ze uitsturen (waarvoor je je kan inschrijven op hun website), geven ze zelfs informatie mee voor een verhuis richting Scandinavië. Tja, dan zou het voor minder beginnen te kriebelen.

