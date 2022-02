Byebye kerstballen, hallo hartvormige versiering: op sociale media krijgt de kerstboom een valentijnsjasje

Een intiem diner bij kaarslicht en rozenblaadjes op het bed? Er zijn nog meer opties om je huis om te toveren tot de romantische setting voor een zinnenprikkelende avond. Enter de valentijnskerstboom. Haal die rode kerstballen dus maar weer van zolder, voeg er eventueel nog wat hartvormige exemplaren aan toe et voilà: je tovert dé sfeermaker tijdens de feestdagen om in een symbool van de lieftallige Cupido.

Hype op sociale media

Wie we dankbaar mogen zijn voor deze trend (of omgekeerd: wie we mogen verfoeien) zijn - hoe kan het ook anders - de invloedrijke Instagrammers en TikTokkers van deze wereld. Ze decoreren hun kerstbomen met hartvorimige accessoires, suikerzoete versiering en vuurrode rozen in alle vormen en maten.

De Amerikaanse blogger Jennifer Houghton, die op haar Instagramaccount @turtlecreeklane meer dan 717.000 volgers heeft, deed dat vijf jaar geleden al voor het eerst. Aan The New York Times vertelde de influencer dat ze de feestdagen wel beu was, maar het te vermoeiend vond om haar kerstboom buiten te zetten. “Ik zat op mijn sofa en keek naar de boom die weg moest. Ik voelde me compleet overrompeld door die taak. En zo ontstond een nieuw idee: wat als ik alle kerst-items uit de boom haalde, en ze simpelweg verving door hartjes en rozen?”

Ook in het Verenigd Koninkrijk wint de valentijnsboom terrein. De Britse Samantha Fitzsimmon was een van de pioniers: twee jaar geleden gaf ze meer dan tweeduizend (!) dollar uit aan decoratie voor haar boom. Dat leek haar beter dan een romantisch weekendje weg met twee. “Andere koppels spenderen daar veel geld aan, maar met een peuter en een gebrek aan babysitters is dat voor ons onmogelijk”, vertelde ze aan Mail Online. “Toch vinden we het belangrijk om als uitgeputte ouders de romantiek levend te houden.”

Do it yourself

Onder de hashtag #valentinestree zie je op Instagram en TikTok nu de ene na de andere indrukwekkende rozerode boom opduiken. Met andere woorden: de valentijnsboom raakt ingeburgerd. Wil je zelf aan de slag gaan? Sommige TikTokkers, zoals @prettylittlediy, geven ook tips om met een (klein) budget een groots effect te creëren.

Flink overdreven of juist enorm grappig: de meningen over de valentijnsboom zijn verdeeld. Maar één ding is zeker: voor een vrolijke noot zorgen de bijzondere bomen zeker. Voor wie écht een hekel heeft aan de kerstboom opruimen biedt deze hype trouwens perspectief: na de feestdag van de liefde is Pasen niet meer ver weg.

