Win een Galentine’s Day wijnpakket van illustratrice Niet Nu Laura: “Valentijn stelde meer voor toen ik het met mijn vriendinnen vierde”

Al gehoord van Galentine’s Day? Op 13 februari, de dag net vóór de feestdag van de liefde, vieren we niet onze partner, maar onze vriendschappen. Het is dan ook het uitgelezen moment om onze best friend(s) in de bloemetjes te zetten. Dat kan je doen, bijvoorbeeld, met een ludiek wijnpakket van illustrator Laura Janssens (Niet Nu Laura), gebaseerd op de serie ‘Mijn Beste Slechtste Vriendin’ op Streamz. “Ik vind valentijn ook een mooie gelegenheid om vriendschap te eren”, zegt de illustratrice.

“Een echte vriendschap is nog nooit gestart met een goed glas water”. Daarom slaan Streamz en Niet Nu Laura de handen in elkaar en creëerden ze voor Galentine’s Day samen een exclusief wijnpakket. Het staat ook in het teken van de serie ‘Mijn Beste Slechtste Vriendin’, het Vlaamse antwoord op ‘Sex & the City’. Het pakket bevat een wijnfles met een personaliseerbaar label, postkaartjes geïllustreerd door Niet Nu Laura en een voucher voor één maand gratis Streamz. Het perfecte cadeau voor een geslaagde Galentine’s Day, quoi. Doe mee aan onze wedstrijd om kans te maken op zo’n pakket.

To Valentine or to Galentine

Galentine’s Day – op 13 februari – ontstond als reactie op valentijn. Geen rode rozen, hartvormige chocolaatjes en hoge verwachtingen die dag, wel een geweldige tijd met (een) vriendin(nen). Jarenlang bracht ook illustrator Laura Janssens, beter bekend als Niet Nu Laura, die dag door met vriendinnen. Dit jaar kan dat natuurlijk niet. “Met mijn lief vier ik valentijn niet echt. Toch niet met grote bossen bloemen. We halen wel iets lekkers om te eten, maar meer ook niet”, vertelt Janssens ons. “Dit jaar zal onze valentijn dus hetzelfde zijn als andere jaren: voor de tv zitten, eten bestellen en iets lekkers drinken. Door corona is dat natuurlijk geen bijzonder activiteit meer, maar als je in goed gezelschap bent, maakt dat niet uit.”

“Toen ik vrijgezel was, deed ik meer op valentijn”, vertelt Laura. “Met vriendinnen afspreken, samen gaan lunchen of ontbijten. Samen iets speciaals doen. Dat is nooit vertrokken vanuit het concept dat het zielig zou zijn om geen lief te hebben op valentijn. We hadden meer iets van: ‘Als alle koppels vandaag vieren, doen wij dat gewoon ook!’ Ik zie valentijn als een even mooie gelegenheid om vriendschap te eren.”

Mijn Beste Slechtste Vriendin

‘Mijn Beste Slechtste Vriendin’ is een nieuwe serie op Streamz. Het verhaal gaat over zes jonge vrouwen die bij hetzelfde reclamebureau werken en een mooie vriendschap delen, ook al zijn ze niet zo goed in het bewaren van elkaars geheimen. Een Vlaamse ‘Sex & The City’, noemen sommigen het. “Ik vind ‘Mijn Beste Slechtste Vriendin’ heel ontspannend", zegt Janssens. “Het is geen moeilijke, erg leuke tv.”

“Voor de etiketten van de wijnflessen illustreerde ik een quote uit de serie: ‘Een echte vriendschap is nog nooit gestart met een goed glas water’. Dat vind ik een hele leuke quote, ondanks dat ik zelf niet vaak alcohol drink en sommige mijn vrienden ook niet. Maar dan nog zijn onze vriendschappen supertof, hoor. (lacht) Nu cafés gesloten zijn en concerten niet doorgaan, geeft deze quote wel wat nostalgie.”

“Een andere quote die op een van de kaartjes staat is: ‘Af en toe een vol glas wijn opheffen is technisch gezien ook een workout’. Dat vind ik ook een leuke. Momenteel is Galentine’s Day vieren natuurlijk niet evident. Maar je kan het wel gezellig maken thuis met je knuffelcontact", besluit Laura. “Zet je gewoon voor de tv met een goed glas wijn.”

Het eerste deel van ‘Mijn Beste Slechtste Vriendin’ is te bekijken op Streamz, vanaf 13 februari (Galentine’s Day) kan je ook het tweede deel bekijken.