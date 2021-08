TikTok lanceert nieuwe trend ... lezen! Door #BookTok zijn jongeren opnieuw verslingerd aan boeken

De jeugd aan het lezen krijgen is al jaren een grote uitdaging. Toch lijkt het erop dat het socialmediaplatform TikTok er de laatste tijd wel in slaagt. Hoe? Met de nieuwste populaire trend #BookTok (#BoekTok). “De laatste maanden komen veel jonge meisjes met hun ouders naar de boekhandel en is er meer vraag naar specifieke boeken.”

TikTok werd enkele jaren geleden razend populair en staat bij velen nog altijd bekend als het platform waar miljoenen korte muziekfilmpjes de revue passeren. Maar de laatste tijd steekt er een nieuwe trend de kop op: #BookTok (of de Nederlandse variant #BoekTok). Een onderdeel op TikTok dat volledig gewijd is aan boeken en ondertussen al zo’n 13,8 miljard keer is bekeken.

Het principe is dat TikTokkers onder de hashtag #BookTok tips geven, boeken aanraden en hun leeservaring delen in korte oneliners. De filmpjes worden massaal gedeeld en zorgen ervoor dat jongeren wereldwijd met hun neus in de boeken zitten. Ook in België.

Overgewaaide trend

De #BookTok-trend waaide enkele maanden geleden over van Amerika en Engeland. In Nederland is de hashtag #BoekTok ondertussen al enorm populair, maar ook in België is de trend aan een stevige opmars bezig. “De laatste maanden komen veel jonge meisjes met hun ouders naar de boekhandel en is er meer vraag naar specifieke boeken. Daar speelt die TikTok-trend zeker een rol in”, vertelt boekverkoopster Hanne Staes van De Groene Waterman in Antwerpen.

Quote Verschil­len­de jongeren vertelden de afgelopen maanden al dat ze via TikTok bepaalde boeken leerden kennen. Richard Bolge

Ook Richard Bolge, uitbater van de Antwerpse boekhandel/wijnbar Luddites, hoorde de trend al meermaals vliegen tussen zijn boekenrekken. “Ik vind het altijd leuk om te weten hoe mensen de weg vinden naar onze boekhandel of waarom ze precies dat specifieke boek kopen. Verschillende jongeren vertelden de afgelopen maanden al dat ze via TikTok bepaalde boeken leerden kennen, dus die trend heerst wel bij de jeugd.”

Populaire ‘TikTokboeken’

De populaire #BoekTok-boeken op dit moment zijn de romans The Midnight Library: A Novel van Matt Haig en Ghosts: A Novel van Dolly Alderton. Ook de boeken van auteur Adam Silvera, zoals They Both Die at the End, doen het goed mede dankzij TikTok. “De voorraad van de boeken van Adam Silvera is meestal beperkt, maar ik merk dat er steeds meer vraag is naar zijn werk. Ook het boek van Matt Haig doet het heel goed bij het jonger publiek en is blijkbaar ook populair op TikTok. Daar zit dus een link tussen”, zegt Hanne.

Effect van sociale media op boekenverkoop

Dat jongeren hun weg vinden naar de boekhandel dankzij het socialemediaplatform juichen de uitbaters alleen maar toe. “Sociale media bereiken een groot publiek, dus zo’n platform als TikTok kan op een leuke manier heel veel mensen inspireren. Dat is alleen maar positief voor ons”, vertelt Dirk Zwijsen van boekhandel De Boekuil in Mortsel.

Kortom, TikTok speelt zeker een rol in het leesgedrag van de jongeren. Al maken de boekverkopers een kanttekening. Zij vermoeden dat het herontdekte leesgedrag bij de jeugd ook samenhangt met de lockdowns van het afgelopen jaar. “Naar mijn ervaring lezen jongeren sinds de lockdowns echt meer dan ooit. Ze waren meer thuis en hadden meer tijd om te lezen. Die tendens merken wij nog altijd aan onze verkoopcijfers”, zegt Richard. De positieve invloed van de lockdowns op ons algemeen leesgedrag merkte ook onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. Die groep concludeerde in hun studie dat 82 procent van de Vlamingen meer én langer las tijdens de lockdowns, waaronder dus ook de jongeren.

Voor de toekomst hopen de boekhandelaars dan ook dat die positieve leestendens bij de jongeren niet vluchtig is. “Het liefst van al blijft de jeugd lezen en terugkomen naar de winkel, ook als de TikTok-trend weer wat gaat liggen”, zegt Hanne.

