Professioneel knuffelen is in opmars. “Na 10 uur knuffelen besefte ik dat ik het als job wilde doen”

Heb je er nood aan om eens goed vastgepakt te worden? Dan kan je je tegenwoordig tot een professionele knuffelaar wenden. Het beroep is al enkele jaren in opmars in de Verenigde Staten en onze buurlanden, maar ook bij ons zijn er inmiddels Belgen met een knuffelcarrière. Piero en Margo vertellen waarom hun diensten aanslaan. “Het kan zo’n deugd doen om een uur in iemands armen te liggen. Zeker als je dat, zoals sommigen van mijn klanten, al maanden of jaren niet meer gehad hebt.”

“Ik heb klanten die wekelijks langskomen. De meesten wonen op een uur rijden.” Voor zo’n zeventig euro per uur kan je jezelf professioneel laten knuffelen door Margo Salembier (52). “Het concept is nog heel nieuw in België. Ondanks dat ik tijdens corona ben gestart, krijg ik veel klanten over de vloer, die vaak van ver komen. Ik merk dat er veel huidhonger is, dus ik hoop dat steeds meer mensen hun weg naar ons zullen vinden.”

Knuffelen als talent

“Ik weet al heel lang van mezelf dat ik graag knuffel. Ooit heb ik zo’n tien uur lang geknuffeld met een vriend. Ik verloor mijzelf volledig in het moment, voor mij voelde het alsof we maar een halfuurtje in de zetel hadden gelegen. Maar het was pas toen ik een webinar volgde over talenten dat ik op het idee kwam om er beroepsmatig iets mee te doen.”

Volledig scherm © Stefaan Van Hul

“Na wat opzoekingswerk vond ik mensen in Amerika die professioneel knuffelden en die hun expertise en ervaring bundelden in een online cursus. Daarin kwam alles aan bod: hoe begin je als professioneel knuffelaar, hoe richt je je praktijk in, hoe ontvang je een klant, welke praktische knuffelhoudingen zijn er, hoe ga je het gesprek aan als de hygiëne van de klant niet oké is,...”

Quote Dankzij intake-gesprekken vermijd ik gênante situaties. Ik benoem specifiek wat ik aanbied en onder­streep het niet-seksuele aspect. Professioneel knuffelaar Margo

Gênante situaties

Sinds augustus knuffelt Margo in bijberoep. “Voor ik mensen laat langskomen, doe ik een telefonisch intake-gesprek. Om te zien of wat zij verwachten, overeenkomt met wat ik kan aanbieden. Ik probeer dat heel specifiek te benoemen, en het niet-seksuele aspect te onderstrepen. Dankzij die intake-gesprekken vermijd ik gênante situaties. Als de verwachtingen langs beide kanten blijken overeen te komen, plannen we een afspraak in."

“Tijdens de eerste sessie is een halfuurtje voorzien om te babbelen en het ijs te breken. De klant vertelt dan zo veel of zo weinig als hij of zij wil, maar de meesten schetsen vanzelf wel hun persoonlijke situatie. We bespreken ook wat ze precies van mij verwachten. Willen ze zeer intiem contact, of willen ze vooral dat ik hun hand vasthou? Willen ze misschien vooral een luisterend oor? Dat komt ook voor. Er zijn ook mensen die echt voor het huidcontact komen en een uur lang zwijgen. Voor wie het nog niet zo goed weet, zijn er knuffelkaarten waarop knuffelposes staan uitgebeeld, die inspiratie kunnen geven.”

Volledig scherm Een knuffelkaart van Margo.

“Tijdens dat intake-gesprek zitten we in stoelen. Wanneer we officieel aan het knuffelen beginnen, verplaatsen we ons naar een zetelbed. Knuffelen, aanrakingen, strelingen kunnen goed voelen, maar alleen als de persoon er volledig mee instemt en het wil ontvangen. Daarom blijf ik het hele uur lang aandacht hebben voor hoe de klant zich voelt, of hij of zij comfortabel is en zich niet bedreigd voelt.”

Schrikreactie

De mensen die beroep doen op Margo hebben zeer uiteenlopende profielen. “Onlangs kwam er een getrouwde mama van drie tieners langs. Ze had nogal wat problemen met haar kinderen, en heel veel stress. Als zij met haar gezinsleden thuis knuffelt, duurt dat maar een paar seconden. Ze had dus wel lichamelijk contact, maar niet genoeg naar haar wens. Ze heeft een uur in mijn armen gezeten, en voelde zich ontzettend ontspannen daarna.”

Quote Sommige klanten zijn zeer getraumati­seerd door mishande­ling of verkrach­ting. Met hen moet ik heel voorzich­tig omspringen. Professioneel knuffelaar Margo

“Er zijn ook singles die langskomen omdat ze weinig of geen vrienden hebben die ze durven vast te pakken. Of mensen die bedrogen zijn en hun echtgenoot niet willen knuffelen omdat ze er boos op zijn. Sommige klanten zijn zeer getraumatiseerd door mishandeling of verkrachting, en hebben nog nooit een positieve aanraking gevoeld. Met zulke klanten moet ik heel voorzichtig omspringen: de minste aanraking kan bij hen een schrikreactie veroorzaken.”

Op knuffelworkshop met Piero

Ook Piero Flor (36) is professioneel knuffelaar. “Toen ik eens op een knuffelworkshop belandde, vond ik dat zo’n mooie, rustgevende ervaring. Ik wist meteen dat ik het zelf ook wilde doen.” De rest is geschiedenis, want inmiddels geeft Piero al drie jaar knuffelworkshops. Daarnaast is hij ook intimiteitscoach.

Volledig scherm Piero. © rv

“In onze samenleving worden veel knuffels gegeven, en toch heeft niet iedereen dat even graag. Ik help mensen daarover te communiceren. Knuffelen op zich is heel mooi en kan helend werken, maar het lost niet altijd de problemen op die mensen ervaren. Het kan ook trauma’s uit het verleden opwekken.”

Naast knuffelsessies en workshops geven, doet Piero ook aan traumawerk. “Een belangrijke aanvulling op mijn job. Dingen die zich hebben afgespeeld in de kindertijd, of dingen die mensen hebben meegemaakt, kunnen een impact hebben op iemands intimiteitsbeleving. Er is een belangrijk onderscheid tussen mensen die aanrakingen vermijden omdat ze bepaalde negatieve ervaringen of dingen niet verwerkt hebben, en mensen die er gewoon écht geen behoefte aan hebben. Knuffelworkshops kunnen hen helpen daarin te groeien, indien ze dat willen.”

Quote Sommige klanten hebben wel vrienden, maar vinden het niet evident om te vragen ‘wil jij eens arm in arm met mij in de zetel gaan zitten?’. Professioneel knuffelaar Piero

Liever iemand betalen dan daten

Voor een knuffelsessie bij Piero betaal je zestig tot tachtig euro. “Veel klanten zijn eenzaam, maar algemeen gezien zijn hun profielen en redenen om langs te komen zeer uiteenlopend. Sommigen hebben wel vrienden, maar vinden het niet evident om te vragen ‘wil jij eens arm in arm met mij in de zetel gaan zitten?’. Het vergt veel moed om een knuffel te vragen als je daarnaar verlangt. Sommigen komen net uit een relatie en willen uitzoeken wat ze precies nodig hebben op gebied van intimiteit. Er zijn ook mensen die in een problematische relatie zitten, of die het gewoon makkelijker vinden om iemand te betalen dan te gaan daten. Bijvoorbeeld uit angst voor teleurstelling.”

Momenteel knuffelt Piero in bijberoep. “Ik zou het graag fulltime doen, maar het is nog niet zo gekend bij ons. Sekswerk kent iedereen en veel mensen maken er gebruik van, ook al hangt er een groot taboe rond. Ik hoop dat steeds meer mensen hun weg naar ons zullen vinden, want het kan zo’n deugd doen om een uurtje in iemands armen te liggen. Zeker als je dat al weken, maanden of soms zelf jaren niet meer gehad hebt, zoals sommigen van mijn klanten.”

