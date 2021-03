Hoera, het is lenteweer: dit zijn de leukste accessoires voor een coronaproof picknick

Nieuwe ‘Doggo Bakery’ verkoopt cupcakes, macarons en wortel­taart voor je hond

23 maart “Ja, echt: een bakkerij voor honden.” Zo titelt de website van de nieuwe ‘Doggo Bakery’. Het is een idee van de Gentse Maeva: in de lockdown ging ze aan het experimenteren met populaire taarten en koekjes in een versie voor honden. De bakkerij lanceerde deze maand, voor Pasen is er nu ook een speciaal pakket om een ‘paaszoektocht’ voor je viervoetige vriend te organiseren.